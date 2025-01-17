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Зеленський розкрив деталі Ставки — йшлося про незалежність

17 січня 2025 21:58
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ставка щодо незалежності та оборона країни — Зеленський звернувся до українців
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, головною темою стало посилення обороноздатності країни. Йшлося, зокрема, про виробництво дронів, та розвиток ракетної програми.

Деталі Ставки глава держави повідомив у вечірньому зверненні у п'ятницю, 17 січня.

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Що сказав президент

За словами Зеленського, на Ставці обговорювалися питання виробництва дронів, розвиток ракетної програми та впровадження технологічних компонентів для армії, зокрема роботизованих систем.

"Провів сьогодні засідання Ставки. Питання різні, але загалом — про нашу незалежність у зброї. Виробництво дронів, ракетна програма, технологічні компоненти для армії, зокрема роботизовані системи. Ми працюємо над більшими закупівлями та над більшими масштабами виробництва в Україні. Вдячний усім партнерам, які нам допомагають", — сказав президент.

Зеленський повідомив, що відзначив державними нагородами десантників та воїнів Сил спеціальних операцій, які взяли в полон перших північнокорейських солдатів.

"Вручив їм ордени та передав орден "Золота Зірка" Героя України мамі старшого солдата Дмитра Масловського, позивний Кобра, 71-ша окрема єгерська бригада. Хлопець, який героїчно загинув у бою з окупантом на Донеччині. Багато хто бачив відео цього бою. Це була взірцева хоробрість українського воїна. Вічна йому пам’ять і шана. І всім нашим героям, усім нашим людям, які віддали своє життя, щоб Україна жила", — додав український лідер.

Крім того, у зверненні Зеленський згадав про зустріч з делегацією словацьких парламентарів і керівництвом міністерств закордонних справ країн Південно-Східної Європи.

Також президент назвав кількість постраждалих через російський удар по Кривому Рогу. 

"Чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким. Чотирнадцять людей були поранені, їм надано необхідну допомогу. І таких ударів, таких втрат просто не було б уже, якби ми отримали всі необхідні системи ППО, про які ми так давно говоримо з партнерами і які є у світі", — підсумував глава держави.

Зеленський звернення 17 січня
Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією партії "Прогресивна Словаччина". Крім того, глава держави надав звання Героя України солдату Дмитру Масловському. Захисник загинув у рукопашному бою із загарбником.

Володимир Зеленський нагорода Ставка верховного головнокомандувача президент звернення

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