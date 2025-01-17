Володимир Зеленський вручає нагороду матері Дмитра Масловського. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України солдату Дмитру Масловському. Захисник загинув у рукопашному бою із загарбником.

Про це глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram у п'ятницю, 17 січня.

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Старший солдат Дмитро Масловський служив у 71-й окремій єгерській бригаді Десантно-штурмових військ. Останній бій Дмитра на Донеччині бачили мільйони українців. Захисник на позивний "Кобра" загинув у рукопашному бою з російським загарбником.

"Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам'ятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", — зазначив Зеленський.

Крім того, нагородами відзначили й інших українських оборонців. Зокрема, президент вручив нагороди тим військовим, які взяли в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.

"Ордени ІІІ ступеня — Богдана Хмельницького та "За мужність" отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України — Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, в мережі поширили відео, на якому було видно рукопашний бій українського воїна ЗСУ з російським окупантом. На жаль, український оборонець загинув.

Під час бойових дій на Курському напрямку українські військові взяли у полон військовослужбовця Корейської Народно-Демократичної Республіки. Йому надали першочергову медичну допомогу, оскільки чоловік був поранений.