Рукопашний бій воїна ЗСУ з якутом — стало відомо ім'я загиблого бійця

Воїн ЗСУ Масловский Дмитро Олегович, який загинув у бою. Фото: t.me/vitsikkkk

Нещодавно в російських Telegram-каналах було поширено відео, на якому зафіксували рукопашний бій воїна ЗСУ з російським окупантом, у якому захисник України загинув. Наразі стало відомо ім'я українського військового службовця, з камери якого було записано відео.

Про це у Telegram розповів бойовий медик з позивним "Віцик".

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На відео з камери, яка була закріплена на шоломі українського бійця зафіксовано, що він підійшов до приватного будинку з автоматом у руках. Раптово з будівлі пролунали постріли. Далі боєць ЗСУ кидає гранату у вікно та відступає, але з будинку йому назустріч виходить російський штурмовик.

Сутичка набирає обертів. Український боєць вириває автомат у противника і кидає його на землю. Між солдатами починається рукопашний бій. У процесі українець дістає ножа й намагається завдати смертельного удару, але окупант перехоплює лезо голою рукою. У боротьбі російський військовий завдає кілька ударів та навіть кусає українця за пальці, аби той не міг чинити спротив.

У фіналі відео український воїн, тяжко поранений, промовляє свої останні слова. Він дякує противнику за поєдинок і просить дозволити йому спокійно померти.

За словами бойового медика з позивним "Віцик", на 8-хвилинному відео був Масловский Дмитро Олегович з позивним "Кобра".

"Масловський Дмитро Олегович "КОБРА" — побратим, який до останнього боровся з ворогом в н.п Трудове. Саме він на тому самому відео рукопашного бою", — написав Віцик у Telegram.

Тим часом у ЗМІ пишуть, що російським окупантом, який вбив українського військовослужбовця, виявився Андрій Григор'єв із Якутії. Він є штурмовиком 39-ої гвардійської мотострілецької бригади угрупування російських військ "Схід".

Нагадаємо, за останню добу стало відомо, що на фронті захищаючи Україну від ворога, загинув 26-річний доброволець Джордан Маклахлан із Шотландії. Він був бойовим медиком.

Крім того ми писали, що на початку січня стало відомо про ще одну втрату героїчного захисника України. На фронті загинув спортсмен, тренер та багаторазовий чемпіон світу зі стильового карате Олександр Семенюк.