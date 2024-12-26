Зеленський вручив нагороди за героїзм

Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду воїну ЗСУ. Ілюстративне фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 26 грудня, Україна вшановує тих, хто своєю сміливістю, відданістю та героїзмом захищає нашу країну. Їм присвоєно найвищі державні нагороди — "Золоті Зірки Героїв України", та "Хрест бойових заслуг".

Про це Зеленський розповів у Telegram.

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Вручення нагород воїнам — що відомо

Президент підкреслив, що основною причиною існування України є її люди — ті, хто невтомно бореться за свободу та незалежність держави.

"Дякую за те, що ви є в України. Слава нашим воїнам!" — цими словами глава держави подякував захисникам, які відстоюють світле майбутнє нашої країни.

Зазначимо, цей день став ще одним нагадуванням про величезний внесок кожного, хто працює на перемогу та забезпечує мир для прийдешніх поколінь.

Нагадаємо, раніше Зеленський відвідав місто Покровськ Донецької області. Він відзначив українських захисників нагородами.

Також глава держави відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам. Урочистості відбулися з нагоди Дня захисників та захисниць України.