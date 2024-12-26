Зеленский вручил награды за героизм

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду воину ВСУ. Иллюстративное фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 26 декабря, Украина чествует тех, кто своей смелостью, преданностью и героизмом защищает нашу страну. Им присвоены самые высокие государственные награды — "Золотые Звезды Героев Украины" и "Крест боевых заслуг".

Об этом Зеленский рассказал в Telegram.

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Президент подчеркнул, что основной причиной существования Украины есть ее люди — те, кто без устали борется за свободу и независимость государства.

"Спасибо за то, что вы есть в Украине. Слава нашим воинам!" — этими словами глава государства поблагодарил защитников, отстаивающих светлое будущее нашей страны.

Этот день стал еще одним напоминанием об огромном вкладе каждого, кто работает на победу и обеспечивает мир для грядущих поколений.

Напомним, ранее Зеленский посетил город Покровск Донецкой области. Он отметил украинских защитников наградами.

Также глава государства также отметил украинских защитников государственными наградами и вручил боевые флаги бригадам. Торжества прошли по случаю Дня защитников и защитниц Украины.