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Президент Зеленський нагородив українських енергетиків

20 грудня 2024 13:55
Анастасія Постоєнко - Редактор
Президент Зеленський нагородив енергетиків до Дня енергетика
Президент України Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОПУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Напередодні Дня енергетика, який традиційно відзначають 22 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками енергетичної галузі. Він подякував їм за самовіддану працю в умовах війни та вручив державні нагороди.

Про це повідомив Офіс Президента України.

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Українська енергетика стала головною мішенню для російських атак

Глава держави наголосив, що українська енергетика вже третій рік є головною мішенню для російських атак. Попри це, працівники галузі щодня героїчно працюють, щоб відновити електропостачання та забезпечити тепло в будинках українців.

"Ремонтні бригади, які працюють цілодобово, інженери та всі фахівці нашої енергетики, які відновлюють стійкість системи. Електромонтери, техніки, машиністи, оператори системи, диспетчери, водії, менеджери енергооб’єктів – дякуємо всім, хто працює заради світла для українців, заради тепла в наших квартирах і будинках", — сказав Президент.

Зеленський
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Володимир Зеленський повідомив, що Україна зберегла генерацію електроенергії та працює над будівництвом нових енергетичних об’єктів. Також за результатами візиту до Брюсселя досягнуто домовленостей про постачання нових систем протиповітряної оборони, які допоможуть захистити енергетичну інфраструктуру.

"Ми відновимо генерацію, яку росіяни зруйнували. Але все це – лише надбудова, а у фундаменті – щоденний героїзм саме таких людей, як ви й усі ваші колеги, уся наша енергетична галузь. Пишаємося вами", – наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський вшанував пам'ять загиблих енергетиків

Хвилина мовчання
Вшанування загиблих енергетиків хвилиною мовчання. Фото: ОПУ

Присутні на заході вшанували хвилиною мовчання пам’ять енергетиків, які загинули через російські атаки. Президент передав орден "За мужність" ІІІ ступеня дружині електромонтера Віктора Паламарчука, який помер від поранень, отриманих під час обстрілів енергетичної інфраструктури.

Нагородження енергетиків
Нагородження. Фото: ОПУ

Також Володимир Зеленський нагородив представників енергетичної галузі орденами "За заслуги" ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня, медалями, почесним званням "Заслужений енергетик України".

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Джон Гербст пояснив, як модернізація Хмельницької АЕС покращить ситуацію з енергетикою України.

Також аналітики Інституту вивчення війни пояснили мету російських атак на енергосектор країни. 

Володимир Зеленський енергетика державна нагорода День енергетика

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