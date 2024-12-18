Добудова Хмельницької АЕС — експосол США пояснив, що це змінить

Експосол США озвучив, які зміни принесе добудова Хмельницької АЕС
Верховна Рада України планує ухвалити проєкт закону про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Експосол США в Україні та Старший директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Гербст підтримав цей намір.
Про це Джон Гербст написав у соцмережі "X" у вівторок, 17 грудня.
Добудова енергоблоків Хмельницької АЕС
Як зазначив Гербст, добудова енергоблоків Хмельницької атомної електростанції особливо важлива зараз, коли росіяни нищать українську енергетику. Він переконаний, що це допоможе подолати дефіцит електроенергії.
"Приємно бачити, що Рада розглядає законодавство про будівництво Хмельницької атомної електростанції, яке має бути здійснено через співпрацю з американськими фірмами. Це сприятиме енергетичній незалежності України та подальшому співробітництву між США та Україною в ядерній промисловості", — зазначив Гербст.
Нагадаємо, в Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року. Для цього Хмельницьку АЕС можуть розширити до чотирьох енергоблоків.
Російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.
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