Російський обстріл знизив потужність п’яти енергоблоків АЕС в Україні

У МАГАТЕ заявили про вплив обстрілу на роботу українських АЕС
Російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X у п'ятницю, 13 грудня.
Вплив обстрілу на роботу АЕС
"На сьогодні п'ять з дев'яти діючих атомних енергоблоків України знизили потужність", — йдеться у повідомленні.
Причиною є поновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.
Нагадаємо, 13 грудня загарбники масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.
Також 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ підтримала резолюцію України з питань енергетичної безпеки.
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