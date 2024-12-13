Російський обстріл знизив потужність п’яти енергоблоків АЕС в Україні

Тимчасово окупована Запорізька АЕС. Фото: росЗМІ

Російський масований обстріл України вплинув на роботу атомних електростанцій. П'ять енергоблоків знизили потужність.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X у п'ятницю, 13 грудня.

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"На сьогодні п'ять з дев'яти діючих атомних енергоблоків України знизили потужність", — йдеться у повідомленні.

Причиною є поновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру України.

Допис МАГАТЕ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 13 грудня загарбники масовано атакували Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками.

Також 12 грудня Рада керуючих МАГАТЕ підтримала резолюцію України з питань енергетичної безпеки.