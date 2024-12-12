Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію України щодо енергетичної безпеки

Засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію України щодо енергетичної безпеки. Проти проголосували Китай та Росія.

Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк у соцмережі X у четвер, 12 грудня.

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"Рада керуючих МАГАТЕ щойно схвалила резолюцію про безпеку енергетичної інфраструктури", — повідомив Юзвяк.

Резолюцію підтримали 22 країни, проти проголосували дві, десять — утрималися. Текст був сформульований без згадки Росії, щоб забезпечити більшу підтримку, зокрема з боку Китаю. Однак країна проголосувала проти.

Допис журналіста. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 грудня у Запорізькій області окупанти атакували дронами конвой МАГАТЕ.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі доповів про стан та роботу трьох працюючих АЕС в Україні.