Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію України щодо енергетичної безпеки

Рада МАГАТЕ схвалила резолюцію України про енергобезпеку
Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію України щодо енергетичної безпеки. Проти проголосували Китай та Росія.
Про це повідомив журналіст Рікард Юзвяк у соцмережі X у четвер, 12 грудня.
Резолюція України щодо енергобезпеки
"Рада керуючих МАГАТЕ щойно схвалила резолюцію про безпеку енергетичної інфраструктури", — повідомив Юзвяк.
Резолюцію підтримали 22 країни, проти проголосували дві, десять — утрималися. Текст був сформульований без згадки Росії, щоб забезпечити більшу підтримку, зокрема з боку Китаю. Однак країна проголосувала проти.
Нагадаємо, 10 грудня у Запорізькій області окупанти атакували дронами конвой МАГАТЕ.
Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі доповів про стан та роботу трьох працюючих АЕС в Україні.
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