Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины по энергетической безопасности

Заседание Совета управляющих МАГАТЭ. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию Украины по энергетической безопасности. Против проголосовали Китай и Россия.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в соцсети X в четверг, 12 декабря.

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"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", — сообщил Йозвяк.

Резолюцию поддержали 22 страны, против проголосовали две, десять — воздержались. Текст был сформулирован без упоминания России, чтобы обеспечить большую поддержку, в частности, со стороны Китая. Однако страна проголосовала против.

Пост журналиста. Фото: скриншот

Напомним, 10 декабря в Запорожской области оккупанты атаковали дронами конвой МАГАТЭ.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси доложил о состоянии и работе трех работающих АЭС в Украине.