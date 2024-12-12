Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины по энергетической безопасности

Совет МАГАТЭ одобрил резолюцию Украины об энергобезопасности
Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию Украины по энергетической безопасности. Против проголосовали Китай и Россия.
Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в соцсети X в четверг, 12 декабря.
Резолюция Украины по энергобезопасности
"Совет управляющих МАГАТЭ только что одобрил резолюцию о безопасности энергетической инфраструктуры", — сообщил Йозвяк.
Резолюцию поддержали 22 страны, против проголосовали две, десять — воздержались. Текст был сформулирован без упоминания России, чтобы обеспечить большую поддержку, в частности, со стороны Китая. Однако страна проголосовала против.
Напомним, 10 декабря в Запорожской области оккупанты атаковали дронами конвой МАГАТЭ.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси доложил о состоянии и работе трех работающих АЭС в Украине.
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