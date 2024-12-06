Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Глава МАГАТЕ оцінив роботу українських АЕС після атак РФ arrow

Глава МАГАТЕ оцінив роботу українських АЕС після атак РФ

6 грудня 2024 11:57
Анастасія Постоєнко - Редактор
Рафаель Гроссі оцінив стан та роботу українських АЕС
Енергоблок Хмельницької АЕС. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прозвітував про стан та роботу трьох нині робочих АЕС в Україні. Він заявив, що з дев'яти реакторів не працює лише один, та зауважив про ризики для роботи станцій через російські атаки.

Про це йдеться у повідомленні від МАГАТЕ

Читайте також:

В якому стані українські АЕС

Наразі в Україні працюють лише три АЕС – Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська. Там уже повністю відновили виробництво електроенергії після нещодавнього зниження, яке було спричинене поновленням атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Наразі з дев’яти реакторів, розташованих на цих станціях, працює вісім, тоді як один перебуває в режимі зупинки. Гроссі зазначив, що протягом минулого тижня більшість реакторів поступово збільшили свою потужність після ударів РФ 28 листопада, під час якої пошкодили важливу для ядерної безпеки інфраструктуру. Попри це, деякі зовнішні лінії електропередач досі неробочі, що створює додаткові виклики для стабільної роботи станцій.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих атомних електростанціях України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", — сказав генеральний директор Гроссі.

МАГАТЕ стало свідком російських спроб атак на атомні об'єкти в Україні

Групи МАГАТЕ, які працювали на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС і Чорнобильській АЕС, повідомили, що ядерна безпека на цих об'єктах під контролем.

Проте, на ХАЕС члени групи МАГАТЕ були вимушені ховатися в укритті через російську атаку, а на Южно-Українській атомній електростанції група моніторингу дізналась, що поблизу об'єкта виявили 17 безпілотників. 

Стан ЗАЕС поступово гіршає

Тим часом Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Україні та Європі, вже понад два роки не виробляє електроенергію — енергоблоки переведені в режим холодної зупинки і потребують стороннього живлення для охолодження реактора та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною, оскільки обидві лінії електропередач, що залишилися, часто вимикаються.

Крім того, моніторингова група відвідала блок №1 на ЗАЕС. 

"Групу повідомили, що гамма-радіографія була виконана приблизно в 30 інших місцях на блоці 1, яка виявила ще один зварний шов, який погіршився, але без витоку. Обидва зварні шви були відремонтовані та перевірені знову. Команда МАГАТЕ продовжить моніторинг цього питання", — повідомили у пресслужбі. 

Крім того, групу МАГАТЕ не допускають до зовнішнього складу запчастин та сховища з дизельним пальним. 

Нагадаємо, в Україні активно розробляють проєкт модульних реакторів — що це таке та чим це допоможе пошкодженій енергосистемі. 

Також в середині листопада Рафаель Гроссі зробив тривожну заяву щодо ядерної безпеки в Україні на тлі атак РФ. 

АЕС ЗАЕС МАГАТЕ Рафаель Гроссі енергосистема Рівненська АЕС Хмельницька АЕС

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:15 Полісся отримало солідну пропозицію з Європи за Гуцуляка

13:15 СБУ зірвала плани РФ атакувати залізницю на Дніпропетровщині

13:07 Частину Чорнобильського заповідника передадуть ДПСУ — указ

13:02 Сирський назвав причину початку Курської операції

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:00 Аліменти у 2024 році — які діють правила для військових

12:59 Скандал в Одесі — ведучому відмовили у роботі через патріотизм

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

12:54 Неприємний підрахунок — якій групі ФОП буде найважче з податками

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

13:15 Полісся отримало солідну пропозицію з Європи за Гуцуляка

13:15 СБУ зірвала плани РФ атакувати залізницю на Дніпропетровщині

13:07 Частину Чорнобильського заповідника передадуть ДПСУ — указ

13:02 Сирський назвав причину початку Курської операції

13:00 Аліменти у 2024 році — які діють правила для військових

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

12:59 Скандал в Одесі — ведучому відмовили у роботі через патріотизм

12:54 Неприємний підрахунок — якій групі ФОП буде найважче з податками

12:46 Військові пояснили чим важлива операція в Курську та які плани

12:42 У МЗС закликали українців покинути Сирію

12:30 OpenAI представила ChatGPT Pro — що зміниться для користувачів

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Text

12:48 Командир роти закликав чоловіків вітати, приєднавшись до ЗСУ

Text

11:54 Базова військова підготовка — нардеп назвав головну мету

Text

11:53 Тимочко назвав кількість справ щодо СЗЧ, які були доведені

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

09:48 Офіцер НГУ пояснив, чому не варто мобілізовувати з 18 років

Text

09:08 Офіцер Марків назвав найсильніші сторони Сил оборони

Text

08:00 День ЗСУ та нові права податківців — ефір Ранок.LIVE

5 грудня 2024
Text

21:28 Деяким категоріям чоловіків дозволять виїзд за кордон, — нардеп

Text

19:58 Нардепка повідомила, наскільки ефективним є захист енергооб'єктів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут