Рафаель Гроссі оцінив стан та роботу українських АЕС

Енергоблок Хмельницької АЕС. Фото: УНІАН

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прозвітував про стан та роботу трьох нині робочих АЕС в Україні. Він заявив, що з дев'яти реакторів не працює лише один, та зауважив про ризики для роботи станцій через російські атаки.

Про це йдеться у повідомленні від МАГАТЕ.

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Наразі в Україні працюють лише три АЕС – Хмельницька, Рівненська та Південно-Українська. Там уже повністю відновили виробництво електроенергії після нещодавнього зниження, яке було спричинене поновленням атак на енергетичну інфраструктуру країни.

Наразі з дев’яти реакторів, розташованих на цих станціях, працює вісім, тоді як один перебуває в режимі зупинки. Гроссі зазначив, що протягом минулого тижня більшість реакторів поступово збільшили свою потужність після ударів РФ 28 листопада, під час якої пошкодили важливу для ядерної безпеки інфраструктуру. Попри це, деякі зовнішні лінії електропередач досі неробочі, що створює додаткові виклики для стабільної роботи станцій.

"Стабільна електромережа, яка забезпечує безпечне живлення за межами майданчика, є важливою для забезпечення ядерної безпеки на діючих атомних електростанціях України, які є життєво важливими для виробництва електроенергії, необхідної країні, особливо в холодні зимові місяці. Оператори продемонстрували значну стійкість під час і після цього останнього періоду нестабільності мережі, щоб ці станції могли підтримувати ядерну безпеку та виробляти електроенергію після минулого тижневого скорочення виробництва", — сказав генеральний директор Гроссі.

МАГАТЕ стало свідком російських спроб атак на атомні об'єкти в Україні

Групи МАГАТЕ, які працювали на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС і Чорнобильській АЕС, повідомили, що ядерна безпека на цих об'єктах під контролем.

Проте, на ХАЕС члени групи МАГАТЕ були вимушені ховатися в укритті через російську атаку, а на Южно-Українській атомній електростанції група моніторингу дізналась, що поблизу об'єкта виявили 17 безпілотників.

Стан ЗАЕС поступово гіршає

Тим часом Запорізька АЕС, яка є найбільшою в Україні та Європі, вже понад два роки не виробляє електроенергію — енергоблоки переведені в режим холодної зупинки і потребують стороннього живлення для охолодження реактора та виконання інших важливих функцій ядерної безпеки. Ситуація залишається нестабільною, оскільки обидві лінії електропередач, що залишилися, часто вимикаються.

Крім того, моніторингова група відвідала блок №1 на ЗАЕС.

"Групу повідомили, що гамма-радіографія була виконана приблизно в 30 інших місцях на блоці 1, яка виявила ще один зварний шов, який погіршився, але без витоку. Обидва зварні шви були відремонтовані та перевірені знову. Команда МАГАТЕ продовжить моніторинг цього питання", — повідомили у пресслужбі.

Крім того, групу МАГАТЕ не допускають до зовнішнього складу запчастин та сховища з дизельним пальним.

Нагадаємо, в Україні активно розробляють проєкт модульних реакторів — що це таке та чим це допоможе пошкодженій енергосистемі.

Також в середині листопада Рафаель Гроссі зробив тривожну заяву щодо ядерної безпеки в Україні на тлі атак РФ.