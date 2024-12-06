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Глава МАГАТЭ оценил работу украинских АЭС после атак РФ

6 декабря 2024 11:57
Анастасия Постоенко - Редактор
Рафаэль Гросси оценил состояние и работу украинских АЭС
Энергоблок Хмельницкой АЭС. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси отчитался о состоянии и работе трех ныне рабочих АЭС в Украине. Он заявил, что из девяти реакторов не работает только один и отметил риски для работы станций из-за российских атак.

Об этом говорится в сообщении от МАГАТЭ.

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В каком состоянии украинские АЭС

В настоящее время в Украине работают только три АЭС – Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Там уже полностью возобновили производство электроэнергии после недавнего снижения, вызванного возобновлением атак на энергетическую инфраструктуру страны.

Из девяти реакторов, расположенных на этих станциях, работает восемь, тогда как один находится в режиме остановки. Гросси отметил, что в течение прошлой недели большинство реакторов постепенно увеличили свою мощность после ударов РФ 28 ноября, во время которой повредили важную для ядерной безопасности инфраструктуру. Несмотря на это, некоторые внешние линии электропередач все еще нерабочие, что создает дополнительные вызовы для стабильной работы станций.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает безопасное питание за пределами площадки, важна для обеспечения ядерной безопасности на действующих атомных электростанциях Украины, которые являются жизненно важными для производства электроэнергии, необходимой стране, особенно в холодные зимние месяцы. Операторы продемонстрировали значительную устойчивость во время и после этого последнего периода нестабильности сети, чтобы эти станции могли поддерживать ядерную безопасность и производить электроэнергию после прошедшего недельного сокращения производства" , — сказал генеральный директор Гросси.

МАГАТЭ стало свидетелем российских попыток атак на атомные объекты в Украине

Группы МАГАТЭ, работавшие на Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС и Чернобыльской АЭС, сообщили, что ядерная безопасность на этих объектах под контролем.

Однако на ХАЭС члены группы МАГАТЭ были вынуждены прятаться в укрытии из-за российской атаки, а на Южно-Украинской атомной электростанции группа мониторинга узнала, что вблизи объекта обнаружили 17 беспилотников.

Состояние ЗАЭС постепенно становится хуже

Между тем Запорожская АЭС, крупнейшая в Украине и Европе, уже более двух лет не производит электроэнергию — энергоблоки переведены в режим холодной остановки и нуждаются в постороннем питании для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной, поскольку обе оставшиеся линии электропередач часто выключаются.

Кроме того, мониторинговая группа посетила блок №1 на ЗАЭС.

"Группу сообщили, что гамма-радиография была выполнена примерно в 30 других местах на блоке 1, которая обнаружила еще один ухудшившийся сварной шов, но без утечки. Оба сварных шва были отремонтированы и проверены снова. Команда МАГАТЭ продолжит мониторинг этого вопроса", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, группа МАГАТЭ не допускается к внешнему составу запчастей и хранилища с дизельным топливом.

Напомним, в Украине активно разрабатывают проект модульных реакторов, что это такое и чем это поможет поврежденной энергосистеме.

Также в середине ноября Рафаэль Гросси сделал тревожное заявление по ядерной безопасности в Украине на фоне атак РФ.

АЭС ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси энергосистема Ровенская АЭС Хмельницкая АЭС

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