В МАГАТЕ бояться ядерної загрози через удари по Україні

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі. Фото: УНН

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях через російську атаку. Це завдало шкоди що шкоди енергетичній інфраструктурі країни.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі у неділю, 17 листопада.

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Зменшення енергетичних потужностей

Російська атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС. Зазначається, що ця ситуація створює додатковий тиск на ядерну безпеку.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання. Загалом лише два з дев’яти діючих реакторів нині працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40–90%.

Рафаель Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

Раніше ми писали, що у разі, якщо Росія вдасться до ракетних атак по розподільчих потужностях українських атомних електростанцій, ситуація з відключеннями цієї зими значно погіршиться. У такому випадку прогнозують блекаут.

Також Новини.LIVE писали, що Південноукраїнська АЕС підписала контракт з "Юженергобудом" для побудови інженерного захисту важливих об'єктів станції на суму 595 мільйонів гривень.