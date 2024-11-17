В МАГАТЭ боятся ядерной угрозы из-за ударов по Украине

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: УНН

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о снижении электрической мощности на украинских атомных электростанциях из-за российской атаки. Это нанесло ущерб что вред энергетической инфраструктуре страны.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в воскресенье, 17 ноября.

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Российская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Отмечается, что данная ситуация создает дополнительное давление на ядерную безопасность.

Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения. Всего всего два из девяти действующих реакторов сейчас работают на 100% мощности, еще шесть уменьшили производство до уровня 40–90%.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что стабильность сети является ключевой для безопасности ядерных объектов. Он подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, включая обеспечение надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.

Ранее мы писали, что в случае, если Россия прибегнет к ракетным атакам по распределительным мощностям украинских атомных электростанций , ситуация с отключениями этой зимы значительно ухудшится. В таком случае прогнозируют блекаут.

Также Новини.LIVE писали, что Южноукраинская АЭС подписала контракт с "Южэнергостроем" для построения инженерной защиты важных объектов станции на сумму 595 миллионов гривен.