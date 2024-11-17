Масований обстріл України 17 листопада — скільки цілей збили

Масштабна атака на Україну — у ПС назвали кількість збитих цілей
Російські військові в ніч проти 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Гатили по об’єктах критичної інфраструктури ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками. Більшість цілей змогли збити.
Про це повідомляють в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 17 листопада.
Скільки ракет та дронів збили над Україною 17 листопада
За інформацією ПС ЗСУ, радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.
Станом на 12:00 у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА.
"41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території", — йдеться у повідомленні.
В яких областях України працювала ППО
Ворожі цілі збивали майже у всіх регіонах України. ППО працювала в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- Вінницькій,
- Хмельницькій,
- Тернопільській,
- Івано-Франківській,
- Рівненській,
- Волинській,
- Львівській.
Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 17 листопада
Типи ракет та дронів, які росіяни випустили по Україні:
- одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
- вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
- одна балістична ракета "Іскандер-М";
- чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
- п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.
Нагадаємо, вранці 17 листопада у Києві внаслідок російської атаки через падіння уламків в Печерському районі сталась пожежа. Зайнялась покрівля багатоповерхового житлового будинку.
17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. Через це у деяких областях ввели екстрені відключення світла.
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