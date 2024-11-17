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Масштабна атака на Україну — у ПС назвали кількість збитих цілей

17 листопада 2024 13:00
Ольга Антоновська - редактор
Масований обстріл України 17 листопада — скільки цілей збили
Українські військові збивають повітряні цілі. Фото: Генштаб
Ольга Антоновська - редактор

Російські військові в ніч проти 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Гатили по об’єктах критичної інфраструктури ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками. Більшість цілей змогли збити.

Про це повідомляють в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 17 листопада.

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Скільки ракет та дронів збили над Україною 17 листопада

За інформацією ПС ЗСУ, радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

Скільки ракет та дронів збили 17 листопада
Скільки ракет та дронів збили над Україною
17 листопада. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 12:00 у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА.

"41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території", — йдеться у повідомленні.

В яких областях України працювала ППО

Ворожі цілі збивали майже у всіх регіонах України. ППО працювала в таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Харківській,
  • Полтавській,
  • Одеській,
  • Миколаївській,
  • Запорізькій,
  • Дніпропетровській,
  • Житомирській,
  • Вінницькій,
  • Хмельницькій,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Рівненській,
  • Волинській,
  • Львівській.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 17 листопада

Типи ракет та дронів, які росіяни випустили по Україні:

  • одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
  • вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
  • одна балістична ракета "Іскандер-М";
  • чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
  • п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Києві внаслідок російської атаки через падіння уламків в Печерському районі сталась пожежа. Зайнялась покрівля багатоповерхового житлового будинку.

17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. Через це у деяких областях ввели екстрені відключення світла.

вибух безпілотники обстріли ракети війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ

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