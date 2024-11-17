Масований обстріл України 17 листопада — скільки цілей збили

Українські військові збивають повітряні цілі. Фото: Генштаб

Російські військові в ніч проти 17 листопада здійснили масований комбінований удар по Україні. Гатили по об’єктах критичної інфраструктури ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотниками. Більшість цілей змогли збити.

Про це повідомляють в Повітряних силах ЗСУ у неділю, 17 листопада.

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Скільки ракет та дронів збили над Україною 17 листопада

За інформацією ПС ЗСУ, радіотехнічні війська України виявили 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БпЛА.

Скільки ракет та дронів збили над Україною

17 листопада. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 12:00 у Повітряних силах підтвердили інформацію про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БпЛА.

"41 ворожий БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, ще два БпЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території", — йдеться у повідомленні.

В яких областях України працювала ППО

Ворожі цілі збивали майже у всіх регіонах України. ППО працювала в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Одеській,

Миколаївській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Житомирській,

Вінницькій,

Хмельницькій,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Рівненській,

Волинській,

Львівській.

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 17 листопада

Типи ракет та дронів, які росіяни випустили по Україні:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БпЛА/дронів невстановленого типу.

Нагадаємо, вранці 17 листопада у Києві внаслідок російської атаки через падіння уламків в Печерському районі сталась пожежа. Зайнялась покрівля багатоповерхового житлового будинку.

17 листопада російські війська атакували енергетичні об'єкти України. Через це у деяких областях ввели екстрені відключення світла.