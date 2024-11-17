Атака на Україну 17 листопада — російські війська обстрілюють енергосистему

Аварійна бригада електромережі. Ілюстративне фото: ДТЕК

Російські війська атакують енергетичні об'єкти України. У деяких регіонах введені екстрені відключення світла. Загроза ударів триває.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко у Facebook у неділю, 17 листопада.

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Російська армія вранці 17 листопада завдала масованого ракетного удару по енергосистемі України.

"Ворог атакує об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії", — заявив Геращенко.

Він додав, що рятувальники та енергетичні служби вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

"Світло переможе", — написав міністр енергетики.

Допис Геращенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 17 листопада в Одеській області пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло.

У Києві внаслідок обстрілу палає дах будинку, є постраждалі. Також вибухи лунали і в Миколаївській області.