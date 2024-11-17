Атака на Украину 17 ноября — российские войска обстреливают энергосистему

Аварийная бригада электросети. Иллюстративное фото: ДТЭК

Российские войска атакуют энергетические объекты Украины. В некоторых регионах введены экстренные отключения света. Угроза ударов продолжается.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook в воскресенье, 17 ноября.

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Российская армия утром 17 ноября нанесла массированный ракетный удар по энергосистеме Украины.

"Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии", — заявил Геращенко.

Он добавил, что спасатели и энергетические службы уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

"Свет победит", — написал министр энергетики.

Сообщение Геращенко. Фото: скриншот

Напомним, утром 17 ноября в Одесской области прозвучало уже с десяток взрывов. Известно, что в некоторых районах исчез свет.

В Киеве в результате обстрела пылает крыша дома, есть пострадавшие. Также взрывы раздавались и в Николаевской области.