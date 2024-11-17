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Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла

17 листопада 2024 08:09
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Аварійні відключення світла в Україні запроваджені 17 листопада
Енергетики під час роботи. Фото: ДТЕК
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

В окремих областях і населених пунктах Україні через ракетну атаку Росії вранці 17 листопада запроваджено екстрені відключення електропостачання.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram.

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Відключення світла 17 листопада

"Київ, Київщина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою Укренерго застосовуються екстрені відключення світла", — сказано у повідомленні.

Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла - фото 1
Повідомлення ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

Також аварійні відключення електроенергії застосовані в Черкаській області. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Внаслідок атаки в Україні запровадили екстрені відключення світла - фото 2
Повідомлення у Telegram. Фото: скриншот

Також відомо, що після вибухів відсутнє електропостачання у декількох районах Одеси. 

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, - не діють", — зазначили в компанії НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, Росія цієї ночі підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Сьогодні, на відміну від попередніх днів, ворог здійснив пуск ракет, а також запустив ракети з кораблів, які є носіями "Калібрів" і перебувають у Чорному морі.

Пізніше у Києві вранці 17 листопада внаслідок атаки окупантів через падіння уламків в Печерському районі сталось займання на покрівлі багатоповерхового житлового будинку.

 

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