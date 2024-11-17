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В результате атаки в Украине ввели экстренные отключения света

17 ноября 2024 08:09
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
Аварийные отключения света в Украине введены 17 ноября
Энергетики во время работы. Фото: ДТЭК
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

В отдельных областях и населенных пунктах Украины из-за ракетной атаки России утром 17 ноября были введены экстренные отключения электроснабжения. Это превентивные меры для защиты энергосистемы страны.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram.

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Отключение света 17 ноября

"Киев, Киевщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения света" , — говорится в сообщении.

В результате атаки в Украине ввели экстренные отключения света - фото 1
Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

Также аварийные отключения электроэнергии были применены в Черкасской области. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В результате атаки в Украине ввели экстренные отключения света - фото 2
Сообщения в Telegram. Фото: скриншот

Также известно, что после взрывов отсутствует электроснабжение в нескольких районах Одессы.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют", — отметили в компании НЭК "Укрэнерго".

Напомним, Россия этой ночью подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Сегодня, в отличие от предыдущих дней, враг осуществил пуск ракет, а также запустил ракеты с кораблей, являющихся носителями "Калибров" и находящихся в Черном море.

Позже в Киеве утром 17 ноября в результате атаки кафиров из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.

Укрэнерго ракеты война в Украине свет графики отключений света

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