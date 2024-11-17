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РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у декількох областях

17 листопада 2024 09:37
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Атака на Україну 17 листопада — у декількох областях є влучання в енергооб'єкти
Наслідки ракетного удару 17 листопада. Фото: ДСНС Львівщини
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Вранці 17 листопада російська армія атакувала енергооб'єкти у Волинській, Запорізькій, Рівненькій та Вінницькій областях. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків ракетного удару.

Про це повідомив голова Волинської області Іван Рудницький у Telegram  у неділю, 17 листопада.

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Влучання на Волині

Під час масованої ракетної атаки на України постраждала енергетична інфраструктура у Волинській області. За попередньою інформацією голови ОВА, постраждалих та загиблих немає.

"На жаль, Волинська область під час повітряної тривоги зазнала влучань. Наразі усі відповідні служби працюють, триває ліквідація наслідків", — йдеться у повідомленні.

Удар по Волині 17 листопада
Допис Рудницького. Фото: скриншот

Атака на Вінниччину 17 листопада

Перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна також заявила про удар по об'єктах критичної інфраструктури у регіоні.

"На Вінниччині били по обʼєктах критичної інфраструктури.
Попередньо без постраждалих. Світло поступово відновлюється. Триває тривога! Перебувайте в укриттях!" — наголосила посадовиця.

атака на Вінниччину 17 листопада
Допис Волинської ОВА. Фото: скриншот

Удар РФ по Запоріжжю

Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров вранці 17 листопада повідомив про наслідки російської атаки на область. За його словами, по Запоріжжю ворог завдав три ракетні удари.

"Як і по всій території України, цілили по критичній інфраструктурі області", — зазначив Федеров. 

Він додав, що наразі даних про постраждалих немає. Також у місті з'ясовують масштаби руйнувань — екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

удар по Запоріжжю 17 листопада
Допис Федерова. Фото: скриншот

Наслідки удару по Рівненщині

Не обійшлося без влучань і в Рівненській області, де, як відомо, ворог також вдарив по критичній інфраструктурі.

"Наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару. Будемо поступово відновлювати електро- та водопостачання", — заявив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його даними, після ворожого обстрілу по енергетиці постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті вікна.

"Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло", — повідомив Коваль.

атака на Рівненську область
Допис Коваля. Фото: скриншот

Нагадаємо, головною ціллю російської атаки 17 листопада стала енергетика України. У зв'язку із цим у деяких регіонах введені екстрені відключення світла.

На Львівщині падіння уламків призвело до загоряння гаражів та автомобілю. У Києві внаслідок обстрілу палає дах будинку, є постраждалі.

Зранку 17 листопада в Одеській області пролунало уже з десяток вибухів. Відомо, що в деяких районах зникло світло. В Одесі місцеві мешканці стикаються з перебоями у водопостачанні. У місті через атаку зупинений весь електротранспорт.

Також вибухи лунали і в Миколаївській області. Атака спричинила значні руйнування житлового сектора, інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

Рівненська область Запорізька область Волинська область Вінницька область енергетика ракетний удар

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