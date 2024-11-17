Атака на Украину 17 ноября — в нескольких областях есть попадание в энергообъекты

РФ ударила по энергетической инфраструктуре в нескольких областях
Утром 17 ноября российская армия атаковала энергообъекты в Волынской, Запорожской, Ровенской и Винницкой областях. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий ракетного удара.
Об этом сообщил глава Волынской области Иван Рудницкий в Telegram в воскресенье, 17 ноября.
Попадание на Волыни
Во время массированной ракетной атаки на Украину пострадала энергетическая инфраструктура в Волынской области. По предварительной информации председателя ОВА, пострадавших и погибших нет.
"К сожалению, Волынская область во время воздушной тревоги подверглась попаданиям. Сейчас все соответствующие службы работают, продолжается ликвидация последствий", — говорится в сообщении.
Атака на Виннитчину 17 ноября
Первая заместитель начальника Винницкой ОВ Наталья Заболотная также заявила об ударе по объектам критической инфраструктуры в регионе.
"В Винницкой области били по объектам критической инфраструктуры. Предварительно без пострадавших. Свет постепенно восстанавливается. Продолжается тревога! Находитесь в укрытиях!" — подчеркнула чиновница.
Удар РФ по Запорожью
Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров утром 17 ноября сообщил о последствиях российской атаки на область. По его словам, по Запорожью враг нанес три ракетных удара.
"Как и по всей территории Украины, целились по критической инфраструктуре области", — отметил Федеров.
Он добавил, что пока данных о пострадавших нет. Также в городе выясняют масштабы разрушений - экстренные службы работают над ликвидацией последствий.
Последствия удара по Ровенщине
Не обошлось без попаданий и в Ровенской области, где, как известно, враг также ударил по критической инфраструктуре.
"Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий удара. Будем постепенно восстанавливать электро- и водоснабжение", — заявил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.
По его данным, после вражеских обстрелов по энергетике пострадали также соседние жилые дома, там выбиты окна.
"Руководство общины готово предоставить людям временное жилье", — сообщил Коваль.
Главной целью российской атаки 17 ноября стала энергетика Украины. В связи с этим в некоторых регионах введены экстренные отключения света.
Во Львовской области падение обломков привело к возгоранию гаражей и автомобиля. В Киеве в результате обстрела пылает крыша дома, есть пострадавшие.
Утром 17 ноября в Одесской области прозвучало уже с десяток взрывов. Известно, что в некоторых районах исчез свет. В Одессе местные жители сталкиваются с перебоями в водоснабжении. В городе из-за атаки остановлен весь электротранспорт.
Также взрывы раздавались и в Николаевской области. Атака повлекла за собой значительные разрушения жилищного сектора, инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.
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