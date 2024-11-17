Массированный обстрел Украины 17 ноября - сколько целей сбили

Украинские военные сбивают воздушные цели. Фото: Генштаб

Российские военные в ночь на 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Били по объектам критической инфраструктуры ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Большинство целей смогли сбить.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 17 ноября.

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По информации ВС ВСУ, радиотехнические войска Украины обнаружили 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

Сколько ракет и дронов сбили над Украиной 17 ноября Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 12:00 в Воздушных силах подтвердили информацию о сбитии 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БпЛА.

"41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА улетели в сторону России и временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

В каких областях Украины работала ПВО

Вражеские цели сбивали почти во всех регионах Украины. ПВО работала в таких областях:

Киевской,

Черкасской,

Кировоградской,

Черниговской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской,

Одесской,

Николаевской,

Запорожский,

Днепропетровской,

Житомирской,

Винницкой,

Хмельницкой,

Тернопольской,

Ивано-Франковской,

Ровенской,

Волынский,

Львовской.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 17 ноября

Типы ракет и дронов, которые россияне выпустили по Украине:

одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";

восемь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";

одна баллистическая ракета "Искандер-М";

четыре крылатых/противорадиолокационных ракеты Х-22/Х-31П;

пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

Напомним, утром 17 ноября в Киеве в результате российской атаки из-за падения обломков в Печерском районе произошел пожар. Загорелась кровля многоэтажного жилого дома.

17 ноября русские войска атаковали энергетические объекты Украины. Поэтому в некоторых областях ввели экстренные отключения света.