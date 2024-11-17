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Масштабная атака на Украину — в ВС назвали число сбитых целей

17 ноября 2024 13:00
Ольга Антоновская - редактор
Массированный обстрел Украины 17 ноября - сколько целей сбили
Украинские военные сбивают воздушные цели. Фото: Генштаб
Ольга Антоновская - редактор

Российские военные в ночь на 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Били по объектам критической инфраструктуры ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Большинство целей смогли сбить.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 17 ноября.

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Сколько ракет и дронов сбили над Украиной 17 ноября

По информации ВС ВСУ, радиотехнические войска Украины обнаружили 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.

Сколько ракет и дронов сбили 17 ноября
Сколько ракет и дронов сбили над Украиной 17 ноября Фото: ПС ВСУ

По состоянию на 12:00 в Воздушных силах подтвердили информацию о сбитии 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БпЛА.

"41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА улетели в сторону России и временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.

В каких областях Украины работала ПВО

Вражеские цели сбивали почти во всех регионах Украины. ПВО работала в таких областях:

  • Киевской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Полтавской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Запорожский,
  • Днепропетровской,
  • Житомирской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Ровенской,
  • Волынский,
  • Львовской.

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 17 ноября

Типы ракет и дронов, которые россияне выпустили по Украине:

  • одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
  • восемь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
  • одна баллистическая ракета "Искандер-М";
  • четыре крылатых/противорадиолокационных ракеты Х-22/Х-31П;
  • пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.

Напомним, утром 17 ноября в Киеве в результате российской атаки из-за падения обломков в Печерском районе произошел пожар. Загорелась кровля многоэтажного жилого дома.

17 ноября русские войска атаковали энергетические объекты Украины. Поэтому в некоторых областях ввели экстренные отключения света.

взрыв беспилотники обстрелы ракеты война в Украине Воздушные Силы ВСУ

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