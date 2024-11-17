Массированный обстрел Украины 17 ноября - сколько целей сбили

Масштабная атака на Украину — в ВС назвали число сбитых целей
Российские военные в ночь на 17 ноября нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Били по объектам критической инфраструктуры ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Большинство целей смогли сбить.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ в воскресенье, 17 ноября.
Сколько ракет и дронов сбили над Украиной 17 ноября
По информации ВС ВСУ, радиотехнические войска Украины обнаружили 210 воздушных целей противника — 120 ракет и 90 БпЛА.
По состоянию на 12:00 в Воздушных силах подтвердили информацию о сбитии 144 воздушных целей — 102 ракет и 42 БпЛА.
"41 вражеский БпЛА локационно потерян в разных регионах Украины, еще два БпЛА улетели в сторону России и временно оккупированной территории", — говорится в сообщении.
В каких областях Украины работала ПВО
Вражеские цели сбивали почти во всех регионах Украины. ПВО работала в таких областях:
- Киевской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Черниговской,
- Сумской,
- Харьковской,
- Полтавской,
- Одесской,
- Николаевской,
- Запорожский,
- Днепропетровской,
- Житомирской,
- Винницкой,
- Хмельницкой,
- Тернопольской,
- Ивано-Франковской,
- Ровенской,
- Волынский,
- Львовской.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 17 ноября
Типы ракет и дронов, которые россияне выпустили по Украине:
- одна гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
- восемь аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
- одна баллистическая ракета "Искандер-М";
- четыре крылатых/противорадиолокационных ракеты Х-22/Х-31П;
- пять управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
Напомним, утром 17 ноября в Киеве в результате российской атаки из-за падения обломков в Печерском районе произошел пожар. Загорелась кровля многоэтажного жилого дома.
17 ноября русские войска атаковали энергетические объекты Украины. Поэтому в некоторых областях ввели экстренные отключения света.
Читайте Новини.LIVE!