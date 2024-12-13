Российский обстрел снизил мощность пяти энергоблоков АЭС в Украине

Временно оккупированная Запорожская АЭС. Фото: росСМИ

Российский массированный обстрел Украины повлиял на работу атомных электростанций. Пять энергоблоков снизили мощность.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X в пятницу, 13 декабря.

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"На сегодня пять из девяти действующих атомных энергоблоков Украины снизили мощность", — говорится в сообщении.

Причиной является возобновление российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Пост МАГАТЭ. Фото: скриншот

Напомним, 13 декабря захватчики массированно атаковали Украину ракетами разных типов и ударными беспилотниками.

Также 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ поддержал резолюцию Украины по вопросам энергетической безопасности.