В Україні планують потроїти потужності АЕС — який об'єкт розбудують

Одна з українських АЕС. Ілюстративне фото: Енергоатом

В Україні планують потроїти потужності атомних електростанцій до 2050 року. Для цього Хмельницьку АЕС можуть розширити до чотирьох енергоблоків.

Про це пише ТСН.

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Україна підписала декларацію про збільшення виробництва атомної енергетики у найближчі роки. Також такі наміри на кліматичній конференції в Баку підтвердила 31 країна, серед яких США, Франція, Велика Британія та Японія.

На Хмельницькій АЕС ще за радянських часів почали зводити третій енергоблок, але його будівництво зупинилося, тому зараз енергетики підтримують його в належному стані, щоб, коли тільки отримають дозвіл, можна було добудувати.

За словами керівника "Енергоатому" Петра Котіна, відповідний закон дозволив би розширити ХАЕС до чотирьох енергоблоків. Наразі третій готовий на 80 %, четвертий — на 25%.

Відомо, що "Енергоатом" та Міненерго вели перемовини з Болгарією щодо викупу реактора, уряд країни навіть вже схвалив таке рішення. Нардеп Сергій Нагорняк наголосив, що нам треба поквапитися, оскільки Росія тисне на Болгарію, аби Україні не продали це обладнання.

У матеріалі йдеться, що Україна поставила за мету збільшити виробництво електрики на АЕС майже вдвічі до 2050 року.

Раніше ми писали, що малі модульні реактори є засобом, який може зробити українську атомну енергетику більш гнучкою.

А Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оцінив роботу українських АЕС після атак Росії. Він зазначив, що з дев'яти реакторів не працює лише один.