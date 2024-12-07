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В Украине расширят АЭС, что сделает ее самой большой в Европе

7 декабря 2024 09:45
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине планируют утроить мощности АЭС - какой объект построят
Одна из украинских АЭС. Иллюстративное фото: Энергоатом
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине планируют утроить мощности атомных электростанций к 2050 году. Для этого Хмельницкую АЭС могут расширить до четырех энергоблоков.

Об этом пишет ТСН.

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Украина подписала декларацию об увеличении производства атомной энергетики в ближайшие годы. Такие намерения на климатической конференции в Баку подтвердили 31 страна, среди которых США, Франция, Великобритания и Япония.

На Хмельницкой АЭС еще в советское время начали строить третий энергоблок, но его строительство остановилось, поэтому сейчас энергетики поддерживают его в надлежащем состоянии, чтобы когда только получат разрешение — можно было достроить.

По словам руководителя "Энергоатома" Петра Котина, соответствующий закон позволил бы расширить ХАЭС до четырех энергоблоков. Сейчас третий готов 80%, четвертый — на 25%.

Известно, что "Энергоатом" и Минэнерго вели переговоры с Болгарией по поводу выкупа реактора, правительство страны даже уже одобрило такое решение. Нардеп Сергей Нагорняк подчеркнул, что нам нужно поторопиться, поскольку Россия давит на Болгарию, чтобы Украине не продали это оборудование.

В материале говорится, что Украина поставила своей целью увеличить производство электричества на АЭС почти вдвое до 2050 года.

Ранее мы писали, что малые модульные реакторы являются средством, которое может сделать украинскую атомную энергетику более гибкой.

А Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил работу украинских АЭС после атак России. Он отметил, что из девяти реакторов не работает только один.

АЭС энергосистема энергетика свет Хмельницкая АЭС

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