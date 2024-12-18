Достройка Хмельницкой АЭС — экс-посол США объяснил, что это изменит

Хмельницкая АЭС. Фото: УНИАН

Верховная Рада планирует принять проект закона о достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Экс-посол США в Украине и Старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст поддержал это намерение.

Об этом Джон Гербст написал в соцсети "X" во вторник, 17 декабря.

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Как отметил Гербст, достройка энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции особенно важна сейчас, когда россияне уничтожают украинскую энергетику. Он уверен, что это поможет преодолеть дефицит электроэнергии.

Джон Гербст. Фото: скриншот

"Приятно видеть, что Рада рассматривает законодательство о строительстве Хмельницкой атомной электростанции, которое должно быть осуществлено через сотрудничество с американскими фирмами. Это будет способствовать энергетической независимости Украины и дальнейшему сотрудничеству между США и Украиной в ядерной промышленности", — отметил Гербст.

Сообщение Джона Гербста о Хмельницкой ТЭС. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируют утроить мощности атомных электростанций к 2050 году. Для этого Хмельницкую АЭС могут расширить до четырех энергоблоков.

Российский массированный обстрел Украины повлиял на работу атомных электростанций. Пять энергоблоков снизили мощность.