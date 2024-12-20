Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Президент Зеленский наградил украинских энергетиков arrow

Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

20 декабря 2024 13:55
Анастасия Постоенко - Редактор
Президент Зеленский наградил энергетиков ко Дню энергетика
Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОПУ
Анастасия Постоенко - Редактор

В канун Дня энергетика, который традиционно отмечают 22 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях войны и вручил государственные награды.

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

Читайте также:

Украинская энергетика стала главной мишенью для российских атак

Глава государства подчеркнул, что украинская энергетика уже третий год является главной мишенью для российских атак. Тем не менее, работники отрасли ежедневно героически работают, чтобы возобновить электроснабжение и обеспечить тепло в домах украинцев.

"Ремонтные бригады, работающие круглосуточно, инженеры и все специалисты нашей энергетики, восстанавливающие устойчивость системы. Электромонтеры, техники, машинисты, операторы системы, диспетчеры, водители, менеджеры энергообъектов – спасибо всем, кто работает ради света для украинцев, ради тепла в наших квартирах и домах", — сказал Президент.

Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский сообщил, что Украина сохранила генерацию электроэнергии и работает над строительством новых энергетических объектов. Также по результатам визита в Брюссель достигнуты договоренности о поставках новых систем противовоздушной обороны, которые помогут защитить энергетическую инфраструктуру.

"Мы восстановим генерацию, которую россияне разрушили. Но все это – только надстройка, а в фундаменте – ежедневный героизм именно таких людей, как вы и все ваши коллеги, вся наша энергетическая отрасль. Гордимся вами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский почтил память погибших энергетиков

Минута молчания
Чествование погибших энергетиков минутой молчания. Фото: ОПУ

Собравшиеся на мероприятии почтили минутой молчания память энергетиков, погибших из-за российских атак. Президент передал орден "За мужество" ІІІ степени жене электромонтера Виктора Паламарчука, скончавшегося от ранений, полученных во время обстрелов энергетической инфраструктуры.

Награждение энергетиков
Награждение. Фото: ОПУ

Также Владимир Зеленский наградил представителей энергетической отрасли орденами "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени, медалями, почетным званием "Заслуженный энергетик Украины".

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Гербст объяснил, как модернизация Хмельницкой АЭС улучшит ситуацию с энергетикой Украины.

Также аналитики Института изучения войны объяснили цель российских атак на энергосектор страны.

Владимир Зеленский энергетика государственная награда День энергетика

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

13:15 В Киев прибыл новый кабинет министров Литвы

13:59 Отмазывал от мобилизации — судья из Одесчины скрылся в армии

13:55 Президент Зеленский наградил украинских энергетиков

Срочная новость

13:55 Командир 211 бригады вышел из-под стражи под залог

13:52 Житель Харьковщины во время оккупации поддерживал РФ — его судили

13:45 НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

13:34 Украина вернула домой тела павших защитников

13:30 iSpace.ua — единственный сайт Apple Premium Reseller в Украине

13:27 Одесситы пока не смогут зарегистрировать авто — причина

13:24 В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

13:15 В Киев прибыл новый кабинет министров Литвы

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине