Президент Зеленский наградил энергетиков ко Дню энергетика

Президент Украины Владимир Зеленский вручает награду. Фото: ОПУ

В канун Дня энергетика, который традиционно отмечают 22 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями энергетической отрасли. Он поблагодарил их за самоотверженный труд в условиях войны и вручил государственные награды.

Об этом сообщил Офис Президента Украины.

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Украинская энергетика стала главной мишенью для российских атак

Глава государства подчеркнул, что украинская энергетика уже третий год является главной мишенью для российских атак. Тем не менее, работники отрасли ежедневно героически работают, чтобы возобновить электроснабжение и обеспечить тепло в домах украинцев.

"Ремонтные бригады, работающие круглосуточно, инженеры и все специалисты нашей энергетики, восстанавливающие устойчивость системы. Электромонтеры, техники, машинисты, операторы системы, диспетчеры, водители, менеджеры энергообъектов – спасибо всем, кто работает ради света для украинцев, ради тепла в наших квартирах и домах", — сказал Президент.

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский сообщил, что Украина сохранила генерацию электроэнергии и работает над строительством новых энергетических объектов. Также по результатам визита в Брюссель достигнуты договоренности о поставках новых систем противовоздушной обороны, которые помогут защитить энергетическую инфраструктуру.

"Мы восстановим генерацию, которую россияне разрушили. Но все это – только надстройка, а в фундаменте – ежедневный героизм именно таких людей, как вы и все ваши коллеги, вся наша энергетическая отрасль. Гордимся вами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский почтил память погибших энергетиков

Чествование погибших энергетиков минутой молчания. Фото: ОПУ

Собравшиеся на мероприятии почтили минутой молчания память энергетиков, погибших из-за российских атак. Президент передал орден "За мужество" ІІІ степени жене электромонтера Виктора Паламарчука, скончавшегося от ранений, полученных во время обстрелов энергетической инфраструктуры.

Награждение. Фото: ОПУ

Также Владимир Зеленский наградил представителей энергетической отрасли орденами "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени, медалями, почетным званием "Заслуженный энергетик Украины".

Напомним, бывший посол США в Украине Джон Гербст объяснил, как модернизация Хмельницкой АЭС улучшит ситуацию с энергетикой Украины.

Также аналитики Института изучения войны объяснили цель российских атак на энергосектор страны.