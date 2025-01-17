Погиб в рукопашном бою — Дмитрию Масловскому присвоили звание Героя Украины

Владимир Зеленский вручает награду матери Дмитрия Масловского. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату Дмитрию Масловскому. Защитник погиб в рукопашном бою с оккупантом.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в Telegram в пятницу, 17 января.

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Старший солдат Дмитрий Масловский служил в 71-й отдельной егерской бригаде Десантно-штурмовых войск. Последний бой Дмитрия в Донецкой области видели миллионы украинцев. Защитник с позывным "Кобра" погиб в рукопашном бою с российским оккупантом.

"Образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. Передал "Золотую Звезду" Героя Украины маме нашего воина", — отметил Зеленский.

Кроме того, наградами отметили и других украинских защитников. В частности, Президент вручил награды тем военным, которые взяли в плен первых солдат из Северной Кореи на Курском направлении.

"Ордена III степени — Богдана Хмельницкого и "За мужество" получили воины-десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и воины Сил специальных операций Украины — Отдельного центра специальных операций "Запад" имени князя Изяслава Мстиславича", — сообщил Зеленский.

Напомним, в сети распространили видео, на котором было видно рукопашный бой украинского воина ВСУ с российским оккупантом. К сожалению, украинский защитник погиб.

Во время боевых действий на Курском направлении украинские военные взяли в плен военнослужащего Корейской Народно-Демократической Республики. Ему оказали первоочередную медицинскую помощь, поскольку мужчина был ранен.