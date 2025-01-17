Ставка о независимости и обороне страны — Зеленский обратился к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, главной темой стало усиление обороноспособности страны. Речь шла, в частности, о производстве дронов и развитии ракетной программы.

Подробности Ставки глава государства сообщил в вечернем обращении в пятницу, 17 января.

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Что сказал президент

По словам Зеленского, на Ставке обсуждались вопросы производства дронов, развитие ракетной программы и внедрение технологических компонентов для армии, в частности роботизированных систем.

"Провел сегодня заседание Ставки. Вопросы разные, но в целом — о нашей независимости в вооружении. Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и увеличением масштабов производства в Украине. Благодарен всем партнерам, которые нам помогают", — отметил президент.

Зеленский сообщил, что наградил государственными наградами десантников и бойцов Сил специальных операций, которые взяли в плен первых северокорейских солдат.

"Вручил им ордена и передал орден "Золотая Звезда" Героя Украины матери старшего солдата Дмитрия Масловского с позывным Кобра, 71-я отдельная егерская бригада. Парень героически погиб в бою с оккупантами на Донетчине. Многие видели видео этого боя. Это был образец храбрости украинского воина. Вечная ему память и почтение. И всем нашим героям, всем нашим людям, которые отдали свои жизни, чтобы Украина жила", — добавил украинский лидер.

Кроме того, в своем обращении Зеленский упомянул встречу с делегацией словацких парламентариев и руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы.

Также президент назвал количество пострадавших от российского удара по Кривому Рогу.

"Четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким. Четырнадцать человек получили ранения, им оказана необходимая помощь. И таких ударов, таких потерь просто не было бы, если бы мы получили все необходимые системы ПВО, о которых мы так давно говорим с партнерами и которые существуют в мире", — подытожил глава государства.

Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией партии "Прогрессивная Словакия". Кроме того, глава государства присвоил звание Героя Украины солдату Дмитрию Масловскому. Защитник погиб в рукопашном бою с захватчиком.