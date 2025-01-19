Владимир Зеленский сообщил, сколько вражеских ракет и дронов сбили на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение этой недели Силы обороны уничтожили 33 ракеты и 311 ударных беспилотников, которые Российская Федерация запустила по нашему государству. Он призвал союзников и дальше усиливать противовоздушную оборону Украины.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 19 января.

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"Только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей", — сообщил президент.

Глава государства выразил благодарность украинским воинам, военной авиации, зенитчикам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам. Он также добавил, что постоянное усиление украинского неба остается главной задачей.

Зеленский добавил, что за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб.

"Больше "Патриотов" для Украины — это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины — это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить", — отметил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский поблагодарил спасателей, которые ликвидировали последствия российского обстрела Киева и Запорожья.

Также Зеленский выразил неуверенность, что сможет встретиться с премьером Словакии. Он убежден, что с Робертом Фицо трудно что-то планировать.