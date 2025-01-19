Зеленські побували в лікарні, де лікують поранених воїнів — фото

Подружжя Зеленських відвідало поранених воїнів — фото
Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав поранених бійців у лікарні. Воїни брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зеленські відвідали воїнів
Сьогодні подружжя Зеленських відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень у найгарячіших точках: на Покровському напрямку, на Харківщині та в операції у Курській області.
"Зустрілися з представниками уряду, Медичних сил ЗСУ та військовими психологами, щоб обговорити питання комплексної психологічної допомоги, яка має охоплювати як поранених військовослужбовців і членів їхніх сімей, так і медичних працівників", — зазначив президент.
Також український лідер та перша леді ознайомилися з проєктом "Рух без бар’єрів", який забезпечить нові маршрути допомоги в містах. Він наголосив, що це вагомий крок у напрямку безбарʼєрності, якої потребує наше суспільство.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з полковником Романом Качуром, якого призначать начальником Національної академії сухопутних військ.
Також президент підписав санкції від РНБО щодо російських пропагандистів та колаборантів. Стало відомо, хто увійшов до списку.
Читайте Новини.LIVE!