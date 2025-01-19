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Подружжя Зеленських відвідало поранених воїнів — фото

19 січня 2025 20:44
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленські побували в лікарні, де лікують поранених воїнів — фото
Подружжя Зеленських у лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав поранених бійців у лікарні. Воїни брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Сьогодні подружжя Зеленських відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень у найгарячіших точках: на Покровському напрямку, на Харківщині та в операції у Курській області.

Володимир і Олена Зеленські відвідали поранених військових
Подружжя Зеленських із військовим. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленські поспілкувалися з пораненими воїнами в лікарні
Володимир Зеленський та військові. Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент і перша леді України подякували пораненим воїнам під час візиту до них в лікарню
Поранений військовий. Фото: Telegram/Zelenskiy
Воїни, які лікуються після поранення, поспілкувалися з подружжям Зеленських
Візит Зеленських до лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Зустрілися з представниками уряду, Медичних сил ЗСУ та військовими психологами, щоб обговорити питання комплексної психологічної допомоги, яка має охоплювати як поранених військовослужбовців і членів їхніх сімей, так і медичних працівників", — зазначив президент.

Лікарня, де лікують військових: візит Зеленських до воїнів
Один з поранених військових. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленські у палаті лікарні поранених військових - фото з візиту
Військовий у лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy

Також український лідер та перша леді ознайомилися з проєктом "Рух без бар’єрів", який забезпечить нові маршрути допомоги в містах. Він наголосив, що це вагомий крок у напрямку безбарʼєрності, якої потребує наше суспільство.

Зеленські ознайомилися з проєктом 'Рух без бар’єрів'
Зустріч щодо проєкту. Фото: Telegram/Zelenskiy
Президент і перша леді України обговорили впровадження безбар’єрних маршрутів у містах
Обговорення проєкту безбар'єрності. Фото: Telegram/Zelenskiy
Зеленські ознайомилися з проєктом безбар'єрності, який планують ввести в містах
Проєкт безбар'єрності. Фото: Telegram/Zelenskiy
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з полковником Романом Качуром, якого призначать начальником Національної академії сухопутних військ.

Також президент підписав санкції від РНБО щодо російських пропагандистів та колаборантів. Стало відомо, хто увійшов до списку.

Володимир Зеленський Олена Зеленська військові лікування війна в Україні поранення

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22:33 На Миколаївщині судили військового, який вдарив ножем знайомого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:25 У США знову став доступним TikTok, — CNN

22:05 Військовий поранив цивільного на Одещині — як покарали

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