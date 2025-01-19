Зеленські побували в лікарні, де лікують поранених воїнів — фото

Подружжя Зеленських у лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, разом з першою леді Оленою Зеленською відвідав поранених бійців у лікарні. Воїни брали участь у боях на найгарячіших напрямках фронту.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Сьогодні подружжя Зеленських відвідали наших воїнів, які проходять лікування після поранень у найгарячіших точках: на Покровському напрямку, на Харківщині та в операції у Курській області.

Подружжя Зеленських із військовим. Фото: Telegram/Zelenskiy

Володимир Зеленський та військові. Фото: Telegram/Zelenskiy

Поранений військовий. Фото: Telegram/Zelenskiy

Візит Зеленських до лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy

"Зустрілися з представниками уряду, Медичних сил ЗСУ та військовими психологами, щоб обговорити питання комплексної психологічної допомоги, яка має охоплювати як поранених військовослужбовців і членів їхніх сімей, так і медичних працівників", — зазначив президент.

Один з поранених військових. Фото: Telegram/Zelenskiy

Військовий у лікарні. Фото: Telegram/Zelenskiy

Також український лідер та перша леді ознайомилися з проєктом "Рух без бар’єрів", який забезпечить нові маршрути допомоги в містах. Він наголосив, що це вагомий крок у напрямку безбарʼєрності, якої потребує наше суспільство.

Зустріч щодо проєкту. Фото: Telegram/Zelenskiy

Обговорення проєкту безбар'єрності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Проєкт безбар'єрності. Фото: Telegram/Zelenskiy

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з полковником Романом Качуром, якого призначать начальником Національної академії сухопутних військ.

Також президент підписав санкції від РНБО щодо російських пропагандистів та колаборантів. Стало відомо, хто увійшов до списку.