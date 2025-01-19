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Зеленський увів санкції проти пропагандистів — хто у списку

19 січня 2025 15:50
Чекарьова Марія - редактор
Список людей, проти яких, згідно з указом Зеленського, застосують санкції
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

Згідно з указом, який Володимир Зеленський підписав у неділю, 19 січня, санкції від РНБО набули чинності. Їх застосують проти пропагандистів і колаборантів.

Відповідний указ №38 опублікували на сайті Офісу Президента.

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Обмеження застосували, зокрема, проти:

  • нардепів від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка (позбавлення звання Героя України), Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
  • екснардепів Євгенія Мураєва, Леоніда Байсарова, Леоніда Литвинова і Петра Симоненка;
  • головного редактора підсанкційного видання "Страна.юа" Світлани Крюкової;
  • олігарха Костянтина Григоришина.

Також у санкційному списку низка громадян РФ:

  • російський фахівець у галузі будівництва Євген Горохов;
  • шахтар і поплічник терористів "ДНР" Олександр Однораленко;
  • російський шахіст Сергій Карякін;
  • Ружена Рубльова — актриса і хормейстерка;
  • Вадим Писарєв — артист балету і хореограф;
  • Ілля Резнік — російський поет;
  • співак Василь Герелло;
  • Юрій Башмет — російський музикант і диригент;
  • Віктор Садовничий — ректор Московського державного університету імені Ломоносова.

Зазначеним громадянам у рамках санкцій заблокують активи. Крім того, їх позбавлять державних нагород, обмежать у праві придбання майна та земельних ділянок, можливості вести бізнес, здійснювати торгові та інші операції.

Нагадаємо, у неділю, 19 січня, Зеленський підписав указ про набуття чинності санкцій від РНБО. Санкційні обмеження застосують відносно громадян, чия діяльність спрямована проти України.

Також ми повідомляли, що на початку грудня Зеленський увів санкції проти деяких представників грузинської влади. Йдеться про політиків, які "здають Грузію лідеру Кремля".

Володимир Зеленський РНБО санкції Україна пропаганда Колаборант

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