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Зеленський ввів санкції проти частини влади Грузії

5 грудня 2024 10:01
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Протести в Грузії — Україна застосувала санкції проти грузинського уряду
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Україна затвердила санкції проти частини грузинської влади, що співпрацює з політикою Кремля. Зокрема, санкції проти глави владної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його спільників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у четвер, 5 грудня.

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Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції, які застосовуватимуться проти влади у Грузії. Глава держави заявив, що ця частина уряду здає Грузію лідеру Кремля.

Зокрема, Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його 19 спільників — саме тих, хто, за словами Зеленського, продає інтереси Грузії та людей.

"Саме проти цього зараз у Грузії — протести. Важливо, щоб партнери також зараз говорили про свою позицію, чесно заявляли про те, що відбувається. І треба діяти", — наголосив президент.

Він додав, що у міжнародних справах головне — вчасна та принципова реакція. Глава держави закликав лідерів країн світу об'єднатися та захищатися проти Москви.

"Так буває в міжнародних справах: якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати не принципово, то далі – втрачені десятиліття, і країни позбавлені свободи", — написав Зеленський.

Нагадаємо, з 28 листопада у Грузії тривають протести громадян через рішення уряду призупинити процес євроінтеграції. Силовики щоразу жорстоко розганяють демонстрантів, використовуючи спецзасоби, та проводять масові затримання.

Раніше ми писали про те, що Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ.

Також ми повідомляли про те, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що не планує залишати посаду, попри завершення свого мандату. Вона аргументує це тим, що парламент не має легітимності.

Володимир Зеленський РНБО санкції Грузія Україна

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