Протести у Грузії — США призупинили стратегічне партнерство з країною

Протест у Грузії 30 листопада. Фото: Reuters

Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ. В Америці заявили, що призупинення вступу країни у Євросоюз робить її більш вразливою для Росії.

Про це повідомили у Державному департаменті США у суботу, 30 листопада.

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У департаменті США заявили, що рішення "Грузинської мрії" щодо призупинення процесу вступу Грузії до ЄС суперечить Конституції країни.

"Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля", — йдеться у заяві.

Також у Сполучених Штатах засудили надмірне застосування сили поліцією проти протестувальників у Грузії, які підтримують інтеграцію з Євросоюзом та виступають проти правлячої партії.

Америка заявила, що сторони повинні забезпечити мирний характер протестів та призупинила стратегічне партнерство з Грузією.

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американо-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також антикорупційних зусиль", — наголосили у Державному департаменті США.

Також у департаменті закликали грузинський уряд повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів.

Нагадаємо, у Грузії 30 листопада проходить масштабна акція протесту. Мітингувальники палять опудало засновника проросійської владної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Ми повідомляли про те, що Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що не планує залишати посаду, попри завершення свого мандату. Вона аргументує це тим, що парламент не має легітимності.