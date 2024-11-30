Протесты в Грузии — США приостановили стратегическое партнерство со страной

Протест в Грузии 30 ноября. Фото: Reuters

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам. В Америке заявили, что приостановление вступления страны в Евросоюз делает ее более уязвимой для России.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США в субботу, 30 ноября.

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В департаменте США заявили, что решение "Грузинской мечты" о приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС противоречит Конституции страны.

"Приостановив процесс вступления Грузии в ЕС, "Грузинская мечта" отвергла возможность более тесных связей с Европой и сделала Грузию более уязвимой для Кремля", — говорится в заявлении.

Также в Соединенных Штатах осудили чрезмерное применение силы полицией против протестующих в Грузии, которые поддерживают интеграцию с Евросоюзом и выступают против правящей партии.

Америка заявила, что стороны должны обеспечить мирный характер протестов и приостановила стратегическое партнерство с Грузией.

"Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего американо-грузинского стратегического партнерства, которое основывается на общих ценностях и обязательствах по демократии, верховенства права, гражданского общества, уважения прав человека и основных свобод, а также антикоррупционных усилий", — отметили в Государственном департаменте США.

Также в департаменте призвали грузинское правительство вернуться на евроатлантический путь, прозрачно расследовать все нарушения на парламентских выборах и отменить антидемократические законы, которые ограничивают свободу собраний и выражения мнений.

Напомним, в Грузии 30 ноября проходит масштабная акция протеста. Митингующие курят чучело основателя пророссийской власти партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Мы сообщали о том, что Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не планирует покидать пост, несмотря на завершение своего мандата. Она аргументирует это тем, что у парламента нет легитимности.