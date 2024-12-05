Протесты в Грузии - Украина применила санкции против грузинского правительства

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина утвердила санкции против части грузинской власти, сотрудничающей с политикой Кремля. В частности, санкции против главы правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили и его сообщников.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 5 декабря.

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Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях, которые будут применяться против власти в Грузии. Глава государства заявил, что эта часть правительства сдает Грузию лидеру Кремля.

В частности, Украина применила санкции против Иванишвили и его 19 сообщников — именно тех, кто, по словам Зеленского, продает интересы Грузии и людей.

"Именно против этого сейчас в Грузии — протесты. Важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит. И надо действовать", — подчеркнул Президент.

Он добавил, что в международных делах главное — своевременная и принципиальная реакция. Глава государства призвал лидеров стран мира объединиться и защищаться против Москвы.

"Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать не принципиально, то дальше — потерянные десятилетия, и страны лишены свободы", — написал Зеленский.

Напомним, с 28 ноября в Грузии продолжаются протесты граждан из-за решения правительства приостановить процесс евроинтеграции. Силовики каждый раз жестоко разгоняют демонстрантов, используя спецсредства и проводят массовые задержания.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам.

Также мы сообщали о том, что Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не планирует покидать пост, несмотря на завершение своего мандата. Она аргументирует это тем, что у парламента нет легитимности.