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Водомети і кийки — у Грузії шостий день тривають протести

4 грудня 2024 10:28
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Протести у Грузії — яка ситуація в країні на шостий день протестів
Протестувальники у Грузії застосовують піротехніку. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Грузії шосту ніч поспіль тривають протести проти рішення уряду призупинити процес євроінтеграції. Силовики жорстоко розганяють демонстрантів, використовуючи спецзасоби, та проводять масові затримання.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

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У Тбілісі та інших містах Грузії вже шостий день не вщухають протести, викликані заявою уряду про призупинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Демонстрації спрямовані проти правлячої партії "Грузинська мрія", яка безпосередньо ухвалила це рішення.

Учасники протестів вимагають відновлення руху до європейської інтеграції, називаючи його ключовим для майбутнього країни. Натомість влада продовжує жорстко придушувати мітинги.

За даними місцевих ЗМІ, спецпризначенці застосовують сльозогінний газ, водомети та кийки для розгону протестувальників. Також відомо про непоодинокі випадки побиття демонстрантів під час затримання.

протести у Грузії 4 грудня
Силовики під час протестів у Грузії. Фото: Reuters

Шоста протестна ніч у Тбілісі завершилася близько сьомої ранку. Найзатятіші групи протестувальників після кількох розгонів дісталися до проспекту Важа Пшавела, де пройшли маршем та заспівали гімн. 

Нагадаємо, вночі 1 грудня під час протестів силовики розігнали протестувальників до метро та побили. Серед затриманих на проспекті Чавчавадзе у Тбілісі опинився один з лідерів коаліції "За зміни" Зураб Гірчі Джапарідзе.

Раніше ми писали про те, що до Хвічі Кварцхелії, Георгія Цитаїшвілі, Георгія Мамардашвілі та інших футболістів, які підтримали протести у Грузії, приєднався лівий захисник донецького "Шахтаря" Араклі Азаров.

Європейський союз мітинг Грузія протести протести у Грузії

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