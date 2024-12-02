У Грузії серед затриманих опинився політик Джапарідзе

Грузинський політик Гірчі Джапарідзе на протесті. Фото: IPN

У Грузії тривають антиурядові протести, силовики затримують учасників мітингу. Так, було затримано одного з лідерів коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе.

Про це пише видання Sova у понеділок, 2 грудня.

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Відомо, що грузинського політика Джапарідзе затримали на проспекті Чавчавадзе у Тбілісі, куди протестувальники перемістилися з проспекту Руставелі.

Напередодні сталася словесна перепалка між поліцією й учасниками мітингу. Вони перекрили дорогу сміттєвими баками, що викликало опір поліції. Поліцейські заарештували ще кількох учасників акції.

Наразі на проспекті Чавчавадзе присутні лише співробітники патрульної поліції та кілька учасників акції.

Нагадаємо, протягом ночі учасники акції кидали у поліцейських феєрверки, а силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Згодом протестувальників розігнали до метро та побили.

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