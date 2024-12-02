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Били навіть жінок — у Грузії силовики напали на людей у метро

2 грудня 2024 08:57
Євгенія Брюховецька - редактор
У Грузії силовики напали на протестувальників у метро — відео
Силовики затримують протестувальника. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Тбілісі в Грузії громадяни продовжують виходити на мітинги через рішення уряду щодо відмови від перемовин про вступ до ЄС. Силовики розігнали протестувальників, а потім напали на них в метро.

Відповідні кадри опублікували у соціальних мережах у понеділок, 2 грудня.

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Протягом ночі учасники акції кидали у поліцейських феєрверки, натомість ті застосували водомети та сльозогінний газ.

На сьогоднішній ранок силовики відтіснили учасників протестів з проспекту Руставелі до найближчої станції метро. Там правоохоронці почали бити навіть жінок, а далі перевіряли майже всі центральні вулиці міста, шукаючи тих, хто залишився після протесту.

Відомо, що від початку мітингів 28 листопада та до 1 грудня було затримано понад 200 осіб.

Раніше ми писали про загострення ситуації на протестах в Грузії. Учасники перейшли від застосування петард та феєрверків до використання "коктейлів Молотова".

А новий прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в Грузії не може бути реалізований український "сценарій Майдану".

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