У Грузії силовики напали на протестувальників у метро — відео

Силовики затримують протестувальника. Фото: Reuters

У Тбілісі в Грузії громадяни продовжують виходити на мітинги через рішення уряду щодо відмови від перемовин про вступ до ЄС. Силовики розігнали протестувальників, а потім напали на них в метро.

Відповідні кадри опублікували у соціальних мережах у понеділок, 2 грудня.

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Протягом ночі учасники акції кидали у поліцейських феєрверки, натомість ті застосували водомети та сльозогінний газ.

На сьогоднішній ранок силовики відтіснили учасників протестів з проспекту Руставелі до найближчої станції метро. Там правоохоронці почали бити навіть жінок, а далі перевіряли майже всі центральні вулиці міста, шукаючи тих, хто залишився після протесту.

Відомо, що від початку мітингів 28 листопада та до 1 грудня було затримано понад 200 осіб.

Раніше ми писали про загострення ситуації на протестах в Грузії. Учасники перейшли від застосування петард та феєрверків до використання "коктейлів Молотова".

А новий прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що в Грузії не може бути реалізований український "сценарій Майдану".