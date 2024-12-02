В Грузии силовики напали на протестующих в метро

Били даже женщин — в Грузии силовики напали на людей в метро
В Тбилиси в Грузии граждане продолжают выходить на митинги из-за решения правительства по поводу отказа от переговоров о вступлении в ЕС. Силовики разогнали протестующих, а затем напали на них в метро.
Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях в понедельник, 2 декабря.
Протесты в Грузии
В течение ночи участники акции бросали в полицейских фейерверки, а те применили водометы и слезоточивый газ.
На сегодняшнее утро силовики оттеснили протестующих с проспекта Руставели к ближайшей станции метро. Там правоохранители начали избивать даже женщин, а дальше проверяли почти все центральные улицы города, ища оставшихся после протеста.
Известно, что с начала митингов 28 ноября и до 1 декабря было задержано более 200 человек.
Ранее мы писали об обострении ситуации на протестах в Грузии. Участники перешли от применения петард и фейерверков к использованию "коктейлей Молотова".
А новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии не может быть реализован украинский "сценарий Майдана".
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