В Грузии силовики напали на протестующих в метро

Силовики задерживают протестующего. Фото: Reuters

В Тбилиси в Грузии граждане продолжают выходить на митинги из-за решения правительства по поводу отказа от переговоров о вступлении в ЕС. Силовики разогнали протестующих, а затем напали на них в метро.

Соответствующие кадры были опубликованы в социальных сетях в понедельник, 2 декабря.

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В течение ночи участники акции бросали в полицейских фейерверки, а те применили водометы и слезоточивый газ.

На сегодняшнее утро силовики оттеснили протестующих с проспекта Руставели к ближайшей станции метро. Там правоохранители начали избивать даже женщин, а дальше проверяли почти все центральные улицы города, ища оставшихся после протеста.

Известно, что с начала митингов 28 ноября и до 1 декабря было задержано более 200 человек.

Ранее мы писали об обострении ситуации на протестах в Грузии. Участники перешли от применения петард и фейерверков к использованию "коктейлей Молотова".

А новый премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в Грузии не может быть реализован украинский "сценарий Майдана".