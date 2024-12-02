Грузинські протестувальники буквально підняли градус протистояння з силовиками задіяв коктейлі молотова

В Грузії вже кидають "коктейлі Молотова" — ситуація загострюється
У Тбілісі протестувальники від застосування петард та феєрверків перейшли до більш радикальних дій і стали використовувати запальні суміші по типу "коктейлів Молотова". Окрім цього силовиків опозиціонери закидують важкими предметами.
Відповідне відео опублікували Новини.LIVE.
Що в ці хвилини відбувається у Тбілісі
Правительственная СМИ кричит о том, что мол протестанты применили коктейли молотова на улице Шевченко 🤣— ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) December 1, 2024
Ну, не знаю не знаю….
Они фейкометы, а я ничего не видел! Так что идите на хуй мечтанутые 😂
#GeorgiaProtests pic.twitter.com/40lJ1YN5au
Судячи з інформації, яка зараз є в наявності, протестувальників, як і вчора, знову відтісняють від будівлі парламенту за допомогою водометів. На вулицях Лесі Українки та Шевченка, — найбільша кількість "робокопів", за якими стоять машини з водою. Саме там, під пам'ятниками українських борців з імперськістю РФ збираються грузинські опозиціонери.
"Коктейлі Молтова" отримали свою назву від фінських військових. Під час радянського вторгнення 1939 року СРСР бомбордував міста Фінляндії, а В'ячеслав Молотов — нарком і міністр закордонних справ — розповідав світовій спільноті, що це не бомби, а "гуманітарна допомога продуктами". Саме тоді фіни вирішили "пригостити" Молотова "коктейлем" названим на його честь.
Раніше ми повідомляли про те, що силовики у Грузії застосовували проти протестувальників нові водомети з перцевим газом. Такі засоби мають небезпечні наслідки та викликають серйозні ускладнення дихання.
Нагадаємо, за перші дві ночі протесту у Тбілісі поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є також журналісти.
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