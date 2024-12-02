Грузинські протестувальники буквально підняли градус протистояння з силовиками задіяв коктейлі молотова

Мітингувальники у Грузії застосовують "коктейлі Молотова" проти силовиків. Фото: Скриншот

У Тбілісі протестувальники від застосування петард та феєрверків перейшли до більш радикальних дій і стали використовувати запальні суміші по типу "коктейлів Молотова". Окрім цього силовиків опозиціонери закидують важкими предметами.

Відповідне відео опублікували Новини.LIVE.

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Правительственная СМИ кричит о том, что мол протестанты применили коктейли молотова на улице Шевченко 🤣

Ну, не знаю не знаю….

Они фейкометы, а я ничего не видел! Так что идите на хуй мечтанутые 😂

#GeorgiaProtests pic.twitter.com/40lJ1YN5au — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) December 1, 2024

Судячи з інформації, яка зараз є в наявності, протестувальників, як і вчора, знову відтісняють від будівлі парламенту за допомогою водометів. На вулицях Лесі Українки та Шевченка, — найбільша кількість "робокопів", за якими стоять машини з водою. Саме там, під пам'ятниками українських борців з імперськістю РФ збираються грузинські опозиціонери.

"Коктейлі Молтова" отримали свою назву від фінських військових. Під час радянського вторгнення 1939 року СРСР бомбордував міста Фінляндії, а В'ячеслав Молотов — нарком і міністр закордонних справ — розповідав світовій спільноті, що це не бомби, а "гуманітарна допомога продуктами". Саме тоді фіни вирішили "пригостити" Молотова "коктейлем" названим на його честь.

Раніше ми повідомляли про те, що силовики у Грузії застосовували проти протестувальників нові водомети з перцевим газом. Такі засоби мають небезпечні наслідки та викликають серйозні ускладнення дихання.

Нагадаємо, за перші дві ночі протесту у Тбілісі поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є також журналісти.