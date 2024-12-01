Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Близько 150 затриманих — акції протесту в Тбілісі тривають arrow

Близько 150 затриманих — акції протесту в Тбілісі тривають

1 грудня 2024 12:18
Ольга Антоновська - редактор
Протести у Грузії — спецпризначенці затримали близько 150 активістів
Мітингарі розмахують прапором Грузії та ЄС у Тбілісі. Фото: PAP
Ольга Антоновська - редактор

У Грузії тривають протести. Станом на ранок 1 грудня спецпризначенцям не вдалося повністю розігнати мітингувальників.

Про це повідомляє News Georgia у неділю, 1 грудня.

Читайте також:

У Грузії намагаються розігнати мітингувальників

Як зазначає видання, після кількох атак спецпризначенців з водометами та сльозогінним газом, учасники протесту поступово відступили з проспекту Руставелі. Зараз вони перебувають на Чавчавадзе, біля будівлі першого корпусу Тбіліського держуніверситету. Це те місце, де кілька днів тому розігнали наметове містечко.

За інформацією видання SOVA, за перші дві ночі протесту поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є журналісти. Зокрема, заарештували продюсера грузинської служби "Радіо Свобода" Беку Берадзе.

Учасники акції протесту не мають наміру розходитися. Видання Грузія Online повідомляє, що активісти розпалили багаття, на місце протесту привезли шини. Також зазначають, що через акцію перекрито автомобільний рух.

Нагадаємо, у Грузії продовжуються протести людей, які не згодні з результатами парламентських виборів. Підтримали акції й відомі спортсмени.

Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ. В Америці заявили, що призупинення вступу країни у Євросоюз робить її більш вразливою для Росії.

мітинг Грузія протести акція політики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

13:18 В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

12:35 Уряд запустив зимову єПідтримку — як подати заявку на виплати

13:21 Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова

13:18 В Одесі перейменували ще одну вулицю — яку саме

13:09 У Харкові пройдуть новорічні святкування в метро — відомі станції

13:07 Російська армія опинилася в оточенні у Сирії та має втрати, — ГУР

13:04 На Київщині судили чоловіка за розбещення чотирирічної дівчинки

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

13:00 Виплати ВПО з 1 грудня — що зміниться для українців

12:59 В Одеській області отруїлася жінка та двоє дітей

12:41 У Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст — відео

12:41 Росіяни вбили двох мешканців Донеччини — фото наслідків атак

12:35 Уряд запустив зимову єПідтримку — як подати заявку на виплати

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК