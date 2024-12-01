Мітингарі розмахують прапором Грузії та ЄС у Тбілісі. Фото: PAP

У Грузії тривають протести. Станом на ранок 1 грудня спецпризначенцям не вдалося повністю розігнати мітингувальників.

Про це повідомляє News Georgia у неділю, 1 грудня.

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Як зазначає видання, після кількох атак спецпризначенців з водометами та сльозогінним газом, учасники протесту поступово відступили з проспекту Руставелі. Зараз вони перебувають на Чавчавадзе, біля будівлі першого корпусу Тбіліського держуніверситету. Це те місце, де кілька днів тому розігнали наметове містечко.

За інформацією видання SOVA, за перші дві ночі протесту поліція заарештувала близько 150 осіб. Серед поранених та заарештованих є журналісти. Зокрема, заарештували продюсера грузинської служби "Радіо Свобода" Беку Берадзе.

Учасники акції протесту не мають наміру розходитися. Видання Грузія Online повідомляє, що активісти розпалили багаття, на місце протесту привезли шини. Також зазначають, що через акцію перекрито автомобільний рух.

Нагадаємо, у Грузії продовжуються протести людей, які не згодні з результатами парламентських виборів. Підтримали акції й відомі спортсмени.

Сполучені Штати призупинили стратегічне партнерство з Грузією та закликали уряд повернутися до демократичних реформ. В Америці заявили, що призупинення вступу країни у Євросоюз робить її більш вразливою для Росії.