У Грузії протестувальники використовують кулемет з феєрверків проти водометів

Кулемет з феєрверків у Грузії — яскраве відео від мітингарів
Під час масових протестів у Грузії мітингарі випробували ноу-хау — дивовижний кулемет з феєрверків. Ця штука видає шалену кількість прямих пострілів в напрямку цілі.
Відповідне відео опублікував Telegram-канал з Тбілісі Paper Kartuli, який висвітлює події у Грузії.
В чому головна мета застосування такого кулемета
В Тбилиси фейерверки.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2024
Сакартвелос гаумарджос!pic.twitter.com/yNcburI8my
Видання зазначає, що в такий спосіб протестувальники намагаються боротись з водометами, які проти них застосовує поліція. Окрім кулемета протестувальники використовують своєрідні феєрверкові рушниці.
Масові протестні акції відбуваються також у Кутаїсі, Батумі, Хашурі та Зугдіді.
Нагадаємо, 30 листопада у Грузії протестуючі знову вийшли на мітинг. У Тбілісі люди зібралися під будівлею парламенту.
Також Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру залишати посаду попри закінчення свого мандату. Вона пояснила своє рішення.
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