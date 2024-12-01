У Грузії протестувальники використовують кулемет з феєрверків проти водометів

Грузинський протестувальник використовує кулемет з феєрверків. Фото: Скриншот

Під час масових протестів у Грузії мітингарі випробували ноу-хау — дивовижний кулемет з феєрверків. Ця штука видає шалену кількість прямих пострілів в напрямку цілі.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал з Тбілісі Paper Kartuli, який висвітлює події у Грузії.

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В чому головна мета застосування такого кулемета

В Тбилиси фейерверки.

Сакартвелос гаумарджос!pic.twitter.com/yNcburI8my — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2024

Видання зазначає, що в такий спосіб протестувальники намагаються боротись з водометами, які проти них застосовує поліція. Окрім кулемета протестувальники використовують своєрідні феєрверкові рушниці.

Масові протестні акції відбуваються також у Кутаїсі, Батумі, Хашурі та Зугдіді.

Нагадаємо, 30 листопада у Грузії протестуючі знову вийшли на мітинг. У Тбілісі люди зібралися під будівлею парламенту.

Також Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру залишати посаду попри закінчення свого мандату. Вона пояснила своє рішення.