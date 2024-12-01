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Кулемет з феєрверків у Грузії — яскраве відео від мітингарів

1 грудня 2024 00:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У Грузії протестувальники використовують кулемет з феєрверків проти водометів
Грузинський протестувальник використовує кулемет з феєрверків. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Під час масових протестів у Грузії мітингарі випробували ноу-хау — дивовижний кулемет з феєрверків. Ця штука видає шалену кількість прямих пострілів в напрямку цілі. 

Відповідне відео опублікував Telegram-канал з Тбілісі Paper Kartuli, який висвітлює події у Грузії.

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Видання зазначає, що в такий спосіб протестувальники намагаються боротись з водометами, які проти них застосовує поліція. Окрім кулемета протестувальники використовують своєрідні феєрверкові рушниці. 

Масові протестні акції відбуваються також у Кутаїсі, Батумі, Хашурі та Зугдіді.

Нагадаємо, 30 листопада у Грузії протестуючі знову вийшли на мітинг. У Тбілісі люди зібралися під будівлею парламенту.

Також Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру залишати посаду попри закінчення свого мандату. Вона пояснила своє рішення.

мітинг Грузія протести акція політики

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