В Грузии протестующие используют пулемет из фейерверков против водометов

Грузинский протестующий использует пулемет из фейерверков. Фото: Скриншот

Во время массовых протестов в Грузии митингующие опробовали ноу-хау — удивительный пулемет из фейерверков. Эта штука выдает безумное количество прямых выстрелов в направлении цели.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал из Тбилиси Paper Kartuli, освещающий события в Грузии.

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В чем главная цель применения такого пулемета

В Тбилиси фейерверки.

Сокартвелос гаумарджос! pic.twitter.com/yNcburI8my — Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2024

Издание отмечает, что таким образом протестующие пытаются бороться с водометами, применяемыми против них полицией. Кроме пулемета протестующие используют своеобразные фейерверковые ружья.

Массовые протестные акции проходят также в Кутаисе, Батуми, Хашуре и Зугдиде.

Напомним, 30 ноября в Грузии протестующие снова вышли на митинг . В Тбилиси люди собрались под зданием парламента.

Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать пост, несмотря на окончание своего мандата. Она объяснила свое решение.