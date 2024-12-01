В Грузии протестующие используют пулемет из фейерверков против водометов

Пулемет из фейерверков в Грузии — яркое видео от митингующих
Во время массовых протестов в Грузии митингующие опробовали ноу-хау — удивительный пулемет из фейерверков. Эта штука выдает безумное количество прямых выстрелов в направлении цели.
Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал из Тбилиси Paper Kartuli, освещающий события в Грузии.
В чем главная цель применения такого пулемета
В Тбилиси фейерверки.— Вал Мишель (@VALMICHEL7) November 30, 2024
Сокартвелос гаумарджос! pic.twitter.com/yNcburI8my
Издание отмечает, что таким образом протестующие пытаются бороться с водометами, применяемыми против них полицией. Кроме пулемета протестующие используют своеобразные фейерверковые ружья.
Массовые протестные акции проходят также в Кутаисе, Батуми, Хашуре и Зугдиде.
Напомним, 30 ноября в Грузии протестующие снова вышли на митинг . В Тбилиси люди собрались под зданием парламента.
Также Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена покидать пост, несмотря на окончание своего мандата. Она объяснила свое решение.
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