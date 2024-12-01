Протесты в Грузии — спецназовцы задержали около 150 активистов

Митингующие размахивают флагом Грузии и ЕС в Тбилиси. Фото: PAP

В Грузии продолжаются протесты. По состоянию на утро 1 декабря спецназовцам не удалось полностью разогнать митингующих.

Об этом сообщает News Georgia в воскресенье, 1 декабря.

Читайте также:

В Тбилиси пытаются разогнать митингующих

Как отмечает издание News Georgia, после нескольких атак спецназовцев с водометами и слезоточивым газом, протестующие постепенно отступили с проспекта Руставели. Сейчас они находятся на Чавчавадзе, у здания первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Это то место, где несколько дней назад разогнали палаточный городок.

По информации издания SOVA, за первые две ночи протеста полиция арестовала около 150 человек. Среди раненых и арестованных есть журналисты. В частности, арестован продюсер грузинской службы "Радио Свобода" Беку Берадзе.

Участники акции протеста не намерены расходиться. Издание Грузия Online сообщает, что активисты разожгли костер, на место протеста привезли шины. Также отмечают, что из-за акции перекрыто автомобильное движение.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты людей, не согласных с результатами парламентских выборов. Поддержали акции и известные спортсмены.

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам. В Америке заявили, что приостановление вступления страны в Евросоюз делает ее более уязвимой для России.