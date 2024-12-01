Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются arrow

Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются

1 декабря 2024 12:18
Ольга Антоновская - редактор
Протесты в Грузии — спецназовцы задержали около 150 активистов
Митингующие размахивают флагом Грузии и ЕС в Тбилиси. Фото: PAP
Ольга Антоновская - редактор

В Грузии продолжаются протесты. По состоянию на утро 1 декабря спецназовцам не удалось полностью разогнать митингующих.

Об этом сообщает News Georgia в воскресенье, 1 декабря.

Читайте также:

В Тбилиси пытаются разогнать митингующих

Как отмечает издание News Georgia, после нескольких атак спецназовцев с водометами и слезоточивым газом, протестующие постепенно отступили с проспекта Руставели. Сейчас они находятся на Чавчавадзе, у здания первого корпуса Тбилисского госуниверситета. Это то место, где несколько дней назад разогнали палаточный городок.

По информации издания SOVA, за первые две ночи протеста полиция арестовала около 150 человек. Среди раненых и арестованных есть журналисты. В частности, арестован продюсер грузинской службы "Радио Свобода" Беку Берадзе.

Участники акции протеста не намерены расходиться. Издание Грузия Online сообщает, что активисты разожгли костер, на место протеста привезли шины. Также отмечают, что из-за акции перекрыто автомобильное движение.

Напомним, в Грузии продолжаются протесты людей, не согласных с результатами парламентских выборов. Поддержали акции и известные спортсмены.

Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией и призвали правительство вернуться к демократическим реформам. В Америке заявили, что приостановление вступления страны в Евросоюз делает ее более уязвимой для России.

митинг Грузия протесты акция политики

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:41 В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост — видео

12:41 Россияне убили двух жителей Донбасса — фото последствий атак

12:35 Кабмин запустил зимнюю єПідтримку — как подать заявку на выплаты

12:30 Поступила повестка при отсрочке — как ее обжаловать

12:28 Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:18 Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются

11:55 Одесситы со вчерашнего дня без воды — когда восстановят

11:53 В мобильном приложении Monobank произошел сбой

11:51 Новый глава Евросовета Антониу Кошта приехал в Киев

11:45 КНДР передала России новые РСЗО — чем это грозит Харькову

12:41 В Киеве открыли Подольско-Воскресенский мост — видео

12:41 Россияне убили двух жителей Донбасса — фото последствий атак

12:35 Кабмин запустил зимнюю єПідтримку — как подать заявку на выплаты

12:30 Поступила повестка при отсрочке — как ее обжаловать

12:28 Пели российский шансон — в Одессе очередной языковой скандал

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

12:18 Около 150 задержанных — акции протеста в Тбилиси продолжаются

11:55 Одесситы со вчерашнего дня без воды — когда восстановят

11:53 В мобильном приложении Monobank произошел сбой

11:51 Новый глава Евросовета Антониу Кошта приехал в Киев

11:45 КНДР передала России новые РСЗО — чем это грозит Харькову

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК