Грузинские протестующие буквально подняли градус противостояния с силовиками и задействовали коктейли молотова

Митингующие в Грузии применяют коктейли Молотова против силовиков. Фото: Скриншот

В Тбилиси протестующие от применения петард и фейерверков перешли к более радикальным действиям и стали использовать воспалительные смеси по типу "коктейлей Молотова". Кроме этого, силовиков оппозиционеры забрасывают тяжелыми предметами.

Соответствующее видео опубликовали Новини.LIVE.

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Правительственная СМИ кричит о том, что мол протестанты применили коктейлы молотова на улице Шевченко 🤣

Ну, не знаю, не знаю….

Они фейкометы, а я ничего не видел! Так что идите на хуй мечтанутые 😂

#GeorgiaProtests pic.twitter.com/40lJ1YN5au — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) December 1, 2024

Судя по имеющейся информации, протестующих, как и вчера, снова оттесняют от здания парламента с помощью водометов. На улицах Леси Украинки и Шевченко — наибольшее количество "робокопов", за которыми стоят машины с водой. Там же, под памятниками украинских борцов с имперскостью РФ собираются грузинские оппозиционеры.

Коктейли Молтова получили свое название от финских военных. Во время советского вторжения в 1939 году СССР бомбил города Финляндии, а Вячеслав Молотов – нарком и министр иностранных дел – рассказывал мировому сообществу, что это не бомбы, а "гуманитарная помощь продуктами". Именно тогда финны решили "угостить" Молотова "коктейлем" названным в его честь.

Ранее мы сообщали о том, что силовики в Грузии применяли против протестующих новые водометы с перечным газом. Такие средства чреваты опасными последствиями и вызывают серьезные осложнения дыхания.

Напомним, за первые две ночи протеста в Тбилиси полиция арестовала около 150 человек. Среди раненых и арестованных также журналисты.