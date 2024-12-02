В Грузии среди задержанных оказался политик Джапаридзе

В Грузии во время протестов силовики задержали политика — видео
В Грузии продолжаются антиправительственные протесты, силовики задерживают митингующих. Так, был задержан один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе.
Об этом пишет издание Sova в понедельник, 2 декабря.
Задержание протестующих в Грузии
Известно, что грузинский политик Джапаридзе был задержан на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси, куда протестующие переместились с проспекта Руставели.
Накануне произошла словесная перепалка между полицией и митингующими. Они перекрыли дорогу мусорными баками, что вызвало сопротивление полиции. Полицейские арестовали еще несколько участников акции.
На проспекте Чавчавадзе сейчас присутствуют только сотрудники патрульной полиции и несколько участников акции.
Напомним, в течение ночи участники акции бросали в полицейских фейерверки, а силовики применили водометы и слезоточивый газ. Позже протестующих разогнали к метро и там побили.
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