Протесты в Грузии — какая ситуация в стране на шестой день протестов

Протестующие в Грузии используют пиротехнику. Фото: Reuters

В Грузии шестую ночь подряд продолжаются протесты против решения правительства приостановить процесс евроинтеграции. Силовики жестоко разгоняют демонстрантов, используя спецсредства, и производят массовые задержания.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

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Протесты в Грузии

В Тбилиси и других городах Грузии уже шестой день не утихают протесты, вызванные заявлением правительства о приостановлении процесса евроинтеграции до 2028 года. Демонстрации направлены против правящей партии "Грузинская мечта", которая непосредственно приняла это решение.

Участники протестов требуют возобновления движения к европейской интеграции, называя его ключевым для будущего страны. Вместо этого власти продолжают жестко подавлять митинги.

По данным местных СМИ, спецназовцы применяют слезоточивый газ, водометы и дубинки для разгона протестующих. Также известно о нередких случаях избиения демонстрантов во время задержания.

Силовики во время протестов в Грузии. Фото: Reuters

Шестая протестная ночь в Тбилиси завершилась около семи утра. Самые ярые группы протестующих после нескольких разгонов добрались до проспекта Важа Пшавела, где прошли маршем и спели гимн.

Напомним, ночью 1 декабря во время протестов силовики разогнали протестующих в метро и избили. Среди задержанных на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси оказался один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе.

Ранее мы писали о том, что к Хвичи Кварцхелии, Георгию Цитаишвили, Георгию Мамардашвили и другим футболистам, поддержавшим протесты в Грузии, присоединился левый защитник донецкого "Шахтера" Аракли Азаров.