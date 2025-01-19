Список людей, против которых, согласно указу Зеленского, применят санкции

Зеленский ввел санкции против пропагандистов — кто в списке
Согласно указу, который Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 19 января, санкции от СНБО вступили в силу. Их применят против пропагандистов и коллаборационистов.
Соответствующий указ №38 опубликовали на сайте Офиса Президента.
Кто оказался в санкционном списке
Ограничения применят, в частности, против:
- нардепов от запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко (лишение звания Героя Украины), Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
- экс-нардепов Евгения Мураева, Леонида Байсарова, Леонида Литвинова и Петра Симоненко;
- главного редактора подсанкционного издания "Страна.юа" Светланы Крюковой;
- олигарха Константина Григоришина.
Также в санкционном списке ряд граждан РФ:
- российский специалист в области строительства Евгений Горохов;
- шахтер и пособник террористов "ДНР" Александр Однораленко;
- российский шахматист Сергей Карякин;
- Ружена Рублева — актриса и хормейстер;
- Вадим Писарев — артист балета и хореограф;
- Илья Резник — российский поэт;
- певец Василий Герелло;
- Юрий Башмет — российский музыкант и дирижер;
- Виктор Садовничий — ректор Московского государственного университета имени Ломоносова;
Указанным гражданам в рамках санкций заблокируют активы. Кроме того, их лишат государственных наград, ограничат в праве приобретения имущества и земельных участков, возможности вести бизнес, осуществлять торговые и другие операции.
Напомним, Зеленский в воскресенье, 19 января, подписал указ о вступлении в силу санкций от СНБО. Санкционные ограничения применят к гражданам, чья деятельность направлена против Украины.
Также мы сообщали, что в начале декабря Зеленский ввел санкции против некоторых представителей грузинской власти. Речь идет о политиках, которые "сдают Грузию лидеру Кремля".
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