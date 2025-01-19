Список людей, против которых, согласно указу Зеленского, применят санкции

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Согласно указу, который Владимир Зеленский подписал в воскресенье, 19 января, санкции от СНБО вступили в силу. Их применят против пропагандистов и коллаборационистов.

Соответствующий указ №38 опубликовали на сайте Офиса Президента.

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Ограничения применят, в частности, против:

нардепов от запрещенной ОПЗЖ Юрия Бойко (лишение звания Героя Украины), Нестора Шуфрича, Олега Волошина;

экс-нардепов Евгения Мураева, Леонида Байсарова, Леонида Литвинова и Петра Симоненко;

главного редактора подсанкционного издания "Страна.юа" Светланы Крюковой;

олигарха Константина Григоришина.

Также в санкционном списке ряд граждан РФ:

российский специалист в области строительства Евгений Горохов;

шахтер и пособник террористов "ДНР" Александр Однораленко;

российский шахматист Сергей Карякин;

Ружена Рублева — актриса и хормейстер;

Вадим Писарев — артист балета и хореограф;

Илья Резник — российский поэт;

певец Василий Герелло;

Юрий Башмет — российский музыкант и дирижер;

Виктор Садовничий — ректор Московского государственного университета имени Ломоносова;

Указанным гражданам в рамках санкций заблокируют активы. Кроме того, их лишат государственных наград, ограничат в праве приобретения имущества и земельных участков, возможности вести бизнес, осуществлять торговые и другие операции.

Напомним, Зеленский в воскресенье, 19 января, подписал указ о вступлении в силу санкций от СНБО. Санкционные ограничения применят к гражданам, чья деятельность направлена против Украины.

Также мы сообщали, что в начале декабря Зеленский ввел санкции против некоторых представителей грузинской власти. Речь идет о политиках, которые "сдают Грузию лидеру Кремля".