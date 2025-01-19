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Зеленський підписав указ про санкції — проти кого їх застосують

19 січня 2025 14:50
Чекарьова Марія - редактор
Зеленський підписав указ про санкції для громадян, які діють проти України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У неділю, 19 січня, президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Йдеться про покарання для громадян, чия діяльність спрямована проти України.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами Зеленського, санкції дозволять заблокувати діяльність пропагандистів, які працюють на Росію, колаборантів, які перейшли на бік ворога, та тих, хто допомагає РФ продовжувати війну.

"Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром", — зазначив президент України.

Нагадаємо, напередодні, ввечері 18 січня, Володимир Зеленський анонсував ухвалення нового рішення щодо санкцій РНБО. Він зазначив, що відповідний указ буде вже 19 січня.

Також ми повідомляли, що на початку грудня 2024 року Україна затвердила санкції проти частини грузинської влади. Йдеться про глави владної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі та його спільників.

Володимир Зеленський РНБО санкції Україна президент

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